Gallito Vázquez reveló que pensó en irse de Chivas por falta de protagonismo

Ricardo Peláez invirtió muchísimo dinero en diciembre de 2019 para reforzar con jerarquía al Deportivo Guadalajara en vistas a este año, club en donde se desenvuelve como director deportivo. Sin embargo, uno de los jugadores con más talento que arribó a la institución lo hizo a través de un intercambio de elementos y no por una cifra de dinero: José Juan Vázquez.

Luego de su paso por Santos Laguna, el Gallito regresó a Chivas e ilusionó a toda la afición. El mediocampista de 32 años obtuvo 3 títulos con el Rebaño Sagrado en su primer ciclo, por lo que volvió con expectativas de repetirlo. A pesar de ello, no tuvo muchos minutos con Luis Fernando Tena en el Clausura 2020, por lo que se planteó irse luego de la cancelación de la competición.

José Juan Vázquez pensó en irse de Chivas (Getty Images)

En diálogo con TUDN, apuntó con contundencia: "Lo complicado fue el torneo pasado (Clausura 2020), no tanto lo que pasó después de la cuarentena. Fue más complicado porque venías trabajando bien y no veías minutos y dices '¿entonces qué me falta hacer o qué debo hacer para mejorar, para estar un rato en la cancha?".

"No había mucha oportunidad y entonces sigue la cuarentena, seguimos entrenando y dije: ‘si no va a haber tantas oportunidades, creo que en otro equipo puede que sí las haya’. Lo que uno quiere es jugar", admitió José Juan Vázquez, dejando en claro que pensó en abandonar al Deportivo Guadalajara en la previa del Guard1anes 2020.

Ahora, más tranquilo con la llegada de Víctor Vucetich, señaló: "Estoy agradecido porque me dan minutos. Me den cinco, diez, uno, dos, habla bien, te motivas para seguir trabajando y pelear un puesto. Eso también habla bien del cuerpo técnico. Físicamente me siento muy bien, mentalmente no se diga, por la oportunidad que me están dando, entonces tengo que aprovecharla sí o sí, haciéndolo bien todos los días, dejando toda el alma en cada entrenamiento para que me sigan dando confianza".

