Javier Hernández es un histórico de la selección de México, aunque su presente no se corresponde a su gran carrera. El delantero, con pasado en equipos como el Manchester United y el Real Madrid, no atravesó su mejor temporada en la MLS, por lo que no fue tenido en cuenta por Gerardo Martino en los amistosos con el Tri.

Raúl Jiménez se hizo todo un nombre en Europa, ya que su nivel en el Wolverhampton lo han colocado como el mejor centrodelantero de nacionalidad mexicana en todo el mundo. No es para menos, el Lobo está catalogado como uno de los mejores en su posición, por lo que resulta imposible que hoy en día le saquen el puesto.

Lo cierto es que Jiménez recibió un gran contratiempo en la última semana, a causa de una fractura de cráneo que lo mantendrá alejado de las canchas durante algunos meses. En ese contexto, se le preguntó a Martino si Chicharito podría ser el reemplazante o, por lo menos, si podría regresar en el futuro.

Gerardo Martino le mandó recado a Chicharito Hernández

"Son elecciones que tenemos que asumir y en ese sentido hemos convocado a Jiménez, a Henry y a Pulido, así que le toco estar afuera. No quiero entrar en el análisis de su momento en el Galaxy, que también tiene que ver con el momento del equipo que tampoco le ha ido bien", comenzó analizando el Tata en diálogo con ESPN.

Luego, llegó el gran mensaje de Martino para Hernández: "Nadie juega porque es el goleador histórico de la Selección porque eso no te alcanza para siempre porque sino estaríamos convocando a Hugo Sánchez", culminó. Sin dudas, Chicharito deberá levantar su nivel en el próximo año con Los Angeles Galaxy.

