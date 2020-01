La habitual celebración de sus goles por parte de Cuauhtémoc Blanco no solamente recorrió México sino el mundo entero, pero muy pocos conocían cómo había surgido.

En el programa "Línea de 4" de TUDN, su exompañero Germán Villa confesó el motivo: "Estábamos concentrados con América en un hotel, íbamos a jugar, y estábamos hablando. Él me dijo ´tenemos que ver cómo festejamos si hacemos un gol´, pero yo no le hacía un gol ni al arco iris".

"Estábamos viendo un partido de Atlético de Madrid, justo anotó Kiko Narváez y se deslizó en el césped e hizo ese festejo. Yo le dije ´ahí está, es ese, ahí lo tienes´", relató el exmediocampista águila.

"Después, en el partido, él hizo un gol y lo celebró así, me vino a buscar para que yo también lo hiciera pero yo nunca me juntaba a festejar, siempre me quedaba en la mitad de la cancha", añadió Villa.

El exvolante concluyó: "Así que se puede decir que es un gesto de piratas". El Temo disputó 398 cotejos oficiales con el Ame, con 153 tantos y 4 Campeonatos conseguidos.





Muchas gracias a todos por sus mensajes de buenos deseos y sus muestras de cariño en general. Este año ha sido muy especial gracias a familiares, amigos y a la gente de Morelos que confía en el proyecto que estamos construyendo para beneficio de este estado. pic.twitter.com/8W7EZKo9Bj — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) January 17, 2020

