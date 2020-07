Gesto para enmarcar: el niño que será el padrino de Santos Laguna para el torneo Guard1anes 2020

Santos Laguna ha estado muy presente en las redes sociales en estos días previos al inicio de la temporada. Este fin de semana vuelve la Liga MX de la mano del torneo Guard1anes 2020 y los dirigidos por Guillermo Almada enfrentarán a Cruz Azul el sábado desde las 21:00hs en el estadio Olímpico Universitario.

Luego de presentar su nuevo escudo, jersey local y jersey visitante, los Guerreros volvieron a hacer estallar las redes. En esta ocasión no se trató de algo meramente futbolístico: se trata del nuevo "padrino" del equipo para el campeonato.

Julio Furch, capitán de Santos, le comunicó la noticia a Ulises (Getty Images)

¿De quién hablamos? De Ulises, un niño de 6 años que es fanático de los Guerreros y le hace honor a ello. A pesar de ser tan pequeño, es un verdadero gladiador. Le detectaron retinoblastoma lateral (cáncer en los ojos) al año y medio de vida, por lo que perdió la vista. Sin embargo, eso no le impide afrontar la vida siempre con una sonrisa.

A Ulises le detectaron cáncer en los ojos al año y medio de vida y perdió la vista. Sin embargo, ha demostrado ser un niño muy maduro y #Guerrero, que nunca deja de sonreír.



Para su grata sorpresa, Julio Furch le comunicó la noticia de que iba a ser el nuevo padrino de Santos Laguna para el torneo Guard1anes 2020 y Ulises explotó de felicidad. El capitán de los de Torreón le contó sobre esto a través de una videollamada.

De esta manera, Ulises aceptó la propuesta y le agradeció al jugador argentino. "¿Si estoy preparado para emprender el viaje con ustedes? Sí", contestó el nene con muchísima ilusión. "Me sentí muy feliz y muy contento, no me lo esperaba".

