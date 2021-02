Julio Furch admitió que cuenta los días para volver con Atlas

Julio César Furch fue el flamante refuerzo de Atlas para el Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, pero tristemente sufrió una lesión en un amistoso preparativo ante los Leones Negros, lo que obligó a la dirigencia a buscar a su reemplazante, y finalmente llegó Milton Caraglio.

El ex goleador de Santos Laguna avanza en su recuperación de la cirugía en su tobillo izquierdo y se encuentra en una tercera etapa de rehabilitación, con trabajos de descarga parcial de peso bajo la supervición de los especialistas. "Al concluir esta fase, la cual será cuando Julio ya pueda caminar sin ayuda de las muletas, trabajará los arcos de movimiento faltantes, la propiocepción y la fuerza, para luego iniciar con la readaptación en cancha de los gestos deportivos específicos, con pelota”, informó el club en un comunicado.

�� ¡NUEVO REPORTE MÉDICO SOBRE JULIO FURCH Y EDGAR ZALDIVAR! ��



��El delantero del @AtlasFC, Furch se encontraría en la tercera etapa de su rehabilitación, mientras Edgar Zaldivar ya se encuentra trabajando su readaptación a la cancha.



��Aún no podrán volver con los rojinegros pic.twitter.com/DKLGG1y3Uh — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) February 11, 2021

Aunque todavía falta tiempo para los trabajos en cancha junto a sus compañeros, su evolución avanza de buena manera. Aún así, Furch reconoce que no es fácil ver los juegos desde fuera ya que la desesperación aparece en muchas ocasiones.

“Es difícil estar afuera, ver un partido desde afuera es complicado, pero apoyando al equipo, que necesitan del apoyo de todos. El proceso va bien, conforme a lo que me dijo el doctor, y voy con ganas todos los días de salir de esta situación, de estar con mis compañeros y contando los días para volver”, declaró hacia el sitio oficial Rojinegro.

Aún así, el atacante es conciente de la importancia de no apurar su rehabilitación y respetar los tiempos, ya que una recaída podría resultar muchísimo peor cuando se trata de cuestiones ligamentarias.

Habla Julio Furch (@julitofurch) después de seis semanas de haber sido operado: "Lo importante es regresar bien, no recaer en una lesión que por ahí se puede generar por no hacer una buena recuperación, hay que respetar los procesos"#Atlas pic.twitter.com/tueB9mZuac — El Podcast RN (@ElPodcastRN) February 11, 2021

“Lo importante es regresar bien y no recaer en la lesión que puede pasar por no hacer una buena recuperación, hay que respetar los procesos, el tema del ligamento está cumpliendo varios días de cicatrización, hay que esperar que pueda estar bien para no sufrir alguna lesión extra”, resaltó.

Respecto al mal momento del equipo en el Guard1anes 2021, Furch resaltó la actitud de sus compañeros y confió en que los resultados van a ir apareciendo.

"Creo que el equipo va a repuntar, estos empates me han dejado un buen sabor de boca porque uno fue ante Pumas y otro con Santos, que era el puntero. El equipo hizo todos los méritos para ganar pero no se ha dado, y lo que yo les trato de decir es que tengan más confianza en ellos, todos son grandísimos jugadores porque los he enfrentado antes y ahora son mis compañeros y sin duda confío en ellos que nos van a dar una buena mitad y final de torneo", comentó.

