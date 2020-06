Guido Rodríguez confesó estar motivado y preparado para vivir un nuevo clásico

Guido Rodríguez se fue por la puerta grande de América luego de un exitoso tras ganar varios campeonatos. El mediocampista central era un lider en el equipo de Miguel Herra, pero en pos su crecimiento profesional deicidió dar el salto al viejo contienente en busca de nuevos desafíos con el Real Betis donde busca ganarse su puesto.

El argentino llegó en el mercado de invierno a España como un gran refuerzo para los sevillanos debido a la experiencia adquirida en River y América, por lo que sabe que es un jugar los clácicos más importantes de dos países que respiran futbol y el próximo jueves viverá su primer derbi Sevillano.

El argentino dijo estar listo para disputar el clásico ante Sevilla. (Foto: Getty)

"Antes de venir al Betis me hablaron y me pasaron vídeos del derbi, de cómo se vive, cómo es la semana de antes... Será un poco raro esta vez, pero aunque no haya gente en las gradas también será muy importante, porque es la vuelta de LaLiga, y estoy listo", expresó Guido a Candena Cope de España.

Por otro lado, el argentino comentó que saben que la realidad de Betis es muy distinta a la del Sevilla. A pesar de esto dijo que aún quedan 11 encuentros para terminar de otra manera el torneo por lo que según él deben arrancar de la misma que finalizaron, es decir, con una victoria para estar más arriba.

Cabe recordar que Guido Rodríguez jugó seis clásicos nacionales de los cuales ganó 4 y empató 2. Por otra parte, el exjugador de América junto a Diego Lainez y Andrés Guardado vuelve a jugar el próximo jueves a las 15 el clásico contra Sevilla por la jornada 28 de la Liga de España.

