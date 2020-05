Guido Rodríguez reveló que llegó a dudar de sus condiciones: cuándo fue y por qué

Guido Rodríguez está viviendo un momento excelente. Quizás, uno de los mejores de su carrera. Luego de haber brillado en Tijuana y América, logró ganarse un lugar en la Selección Argentina, donde ya suma 9 partidos. Tras haber ganado tres títulos con Las Águilas, el mediocampista dio el salto al fútbol español: Real Betis lo fichó y le hizo un contrato hasta el 30 de junio de 2024.

Sin embargo, y aunque muchos no lo sabían, el argentino también tuvo momentos de frustraciones o situaciones en las que no la pasó tan bien. Su primera etapa como jugador profesional la tuvo en River Plate, donde luego de haber realizado las Divisiones Inferiores logró llegar a Primera: disputó 18 encuentros oficiales y marcó un gol.

Guido Rodríguez, cuando jugaba en River Plate.

En una entrevista que le concedió al canal de YouTube Basta Chicos, Rodríguez hizo una confesión sobre aquella etapa en la que no le tocaba jugar tan seguido en el Millonario: "A mí se me había pasado por la cabeza eso. Cuando sos chicos, a mí y a muchos jugadores se les pasa por la cabeza el poder llegar a debutar y vivir del fúbol. Yo había podido debutar en la Primera de River, pero con el tiempo jugaba cada vez menos".

·En River empecé a dudar de mis condiciones y de preguntarme: ¿voy a poder jugar en un club de Primera División del fútbol argentino a este nivel?"

"Ahí empecé a dudar de mis condiciones y de preguntarme: ¿voy a poder jugar en un club de Primera División del fútbol argentino a este nivel? ¿Voy a poder ser el que era en Inferiores o en Reserva? ¿Voy a poder seguir demostrándolo acá? Se me pasó eso por la cabeza", agregó Guido, con absoluta sinceridad.

El volante central también resaltó que la breve experiencia que tuvo en Defensa y Justicia le sirvió muchísimo como para poder sumar más minutos y ganar confianza: "Haber ido a Defensa y Justicia fue muy importante porque pude decir: 'Bueno, lo que me faltaba a mí no eran condiciones sino jugar todos los fines de semana y agarrar ritmo, un mejor estado físico. En River me pasaba que jugaba una vez por mes, y cuando jugás una vez por mes quizás te cuesta más en lo físico. Me costaba más en lo físico a la hora de enfrentar a futbolistas que venían con otro ritmo".



