Hay tiro: Christian Martinoli buscó hundir al Piojo Herrera con inéditos detalles su pelea

La bronca entre Miguel Herrera y Christian Martinoli no es ninguna novedad. De hecho, todo se remite a aquel polémico episodio que sucedió después de consumarse el campeonato de la Copa Oro 2015.

Después de conseguir el trofeo, la Selección de México se dirigió al aeropuerto de Philadelphia para retornar a sus respectivos hogares y ahí fue cuando ocurrió todo lo que ya se sabe.

El Piojo agredió al reportero de TV Azteca y quedó todo comprobado por las cámaras de los noticieros que estaban presentes para filmar el regreso de los futbolistas del Tri a su país.

Hoy, años después, el Warrior rompió el silencio en una entrevista con Miguel Gurwitz de Telemundo: "Me amenazó de muerte y pendejada y media, de esas cosas que dices cuando estás caliente y cualquier estupidez".

Como si esto fuera poco, el reportero exigió un agradecimiento por parte de Herrera: "Me tendría que agradecer que no seguí, él tuvo un problema bastante severo. No puede venir a pegarle a una persona nada más porque se te calientan los huevos".

"Yo me podría sentar con él a dialogar pero si sigue con este verso de que insulté a su familia, que es una mentira... lo digo porque las 24 horas antes de que lo echaran la FMF estuvo buscando en las redes sociales y en todos los programas un insulto mío hacia su familia para echar atrás esa decisión y no lo tiene porque no lo hay", cerró Martinoli.

Lee También