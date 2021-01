Hernán Cristante asegura que Toluca peleará el Guard1anes 2021

Toluca tuvo un buen inicio en el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. Los Diablos Rojos superaron por 3-1 a Querétaro y demostró un buen rendimiento dentro del terreno de juego. Hernán Cristante, entrenador del Choricero, platicó con Fox Sports y se mostró conforme, asegurando que pelearán el campeonato.

"Me siento muy cómodo porque hay integrantes de este plantel que conocí, que trabajé más y esto genera confianza, a los demás no los conocía. El equipo está para hacer grandes cosas, pero eso lleva tiempo y trabajo, y al Toluca de hoy no puedo presentarlo como aspirante al título, yo creo que en cinco fechas se verá el real Toluca, se podrá pelear en la Liguilla por un título, pero está en nosotros", destacó.

De todas maneras, el estratega argentino hizo énfasis en que el equipo tiene una gran cantidad de cuestiones para mejorar, señalando que les faltaron algunas cosas como: agresividad, posesión, pero en general vio un buen partido.

Hernán Cristante asegura que Toluca dará pelea. Jam Media.

"Hay cosas que me gustaron cosas que salieron bien y eso bueno, el modelo que el equipo plantea también es bueno, pero nos faltó posesión, agresividad, pero en términos generales se hizo un buen trabajo en un partido algo accidentado. En el trato de balón (tiene que trabajar), en la liberación de espacios para ejecutar el buen pie que tiene el Deportivo Toluca, eso nos faltó. Lo que podemos mejorar es en nuestro juego", finalizó.

Por otra parte, Los Escarlatas tendrán su próximo encuentro, ni más ni menos, que contra el Deportivo Guadalajara. El duelo se llevará a cabo el siguiente sábado 16 de enero, y será a partir de las 17:00 horas de México, en el Estadio Akron.

