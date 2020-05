Histórico y actual: Herrera diagramó dos Top-3 de la Selección de México y generó debate

En diálogo con la Revista GQ, Héctor Herrera, cumpliendo los deseos de varios espectadores de la entrevista, diagramó dos podios distintos para seleccionar a los tres mejores jugadores de la historia y la actualidad de la Selección de México.

Comenzando por el factor histórico, el futbolista del Atlético Madrid indicó: “En mi top tres el número uno de todo México es Cuauhtémoc Blanco. No hay otro por lo que era, por lo que representa. Creo que pudo ser mejor y triunfar en Europa, pero desgraciadamente las lesiones y otras cosas no lo dejaron. Para mí es el número uno de México a pesar de todo. Me encanta porque me parece súper gracioso, tenía un toque único".

Nombrando a otra de las eminencias más destacadas de la historia del futbol mexicano, Herrera, seleccionando un escolta más que calificado para acompañar a Cuauhtémoc, prosiguió: "Hugo Sánchez es una de las personas que en México merece todo el respeto por todo lo que logró con el Real Madrid y la Selección".

A modo de cierre, sin dejar fuera a una de las leyendas que supo defender la playera del Tri, el ex Pachucha culminó: "El otro es Rafa Márquez... la trayectoria que tiene, lo que ha logrado con la Selección Mexicana, con el Barcelona, con el Mónaco, con León y en todos lados”.

+ Herrera también tuvo tiempo para armar su Top-3 de futbolistas mexicanos vigentes:

Carlos Vela. "Me parece que tiene una calidad única y que es un gran jugador. Me llevo muy bien con él".

Jesús Corona. "Otro de mis jugadores favoritos es el Tecatito, siempre se lo he dicho. Es uno de los jugadores diferentes a todos los demás, hace cosas que ni Vela hace.

Javier Hernández. "El tercero sería el Chícharo, por todo lo que es al día de hoy, lo que representa con la Selección, es el máximo goleador y en su momento ha sido una inspiración para muchos mexicanos y lo que ha logrado fue bastante bueno”.

