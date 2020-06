Ignacio Ambriz dijo que no sabe si León contará con Rubens Sambueza

La pandemia del coronavirus no solo llevo a que la Liga MX cancelara en el Clausura 2020 sino a que las diferentes instituciones reajustaran sus finanzas para poder sobrevivir por lo que hubo un ajuste masivo en salarios. Quien trata de mantener su equilibrio en sus cuentas y ser competitivo para el Apertura 20202 es León, sin dudas uno de los grandes animadores del futbol nacional.

Sobre esto habló Ignacio Ambriz con TUDN ya que tras perder a Ismael Sosa, que volvió a Pachuca, no sabe si puede contar con Rubens Sambueza en un mercado que sabe que no se podrán hacer varios movimientos. "La directiva me ha pedido mantenerme al margen de eso, hoy Rubens se está preparando en lo físico por si se tiene que quedar o irse", expresó el estratega.

Ambriz espera que no haya ninguna nueva baja. (Jam Media)

Por otro lado, el técnico de La Fiera habló sobre el Joel Campbell, que pertenece al Frosione de Italia, y dijo que están buscando la manera de que se quede en su equipo, por lo que esperan una buena respuesta respecto a esto.

"David Ramírez nos puede ayudar, tiene esa ida y vuelta, tiene buenos centros y puede jugar como lateral. Estamos buscando un poco reforzar las bandas”, explicó el estratega sobre el nuevo refuerzo del club.

Por último, Nacho Ambriz dijo que entiende que la situación económica es muy complicada, pero que espera que no haya nuevas bajas en León. "Muchos equipos tienen necesidades y pueden pasar muchas cosas, me pidieron dos semanas para ver qué viene. La puerta no está cerrada", finalizó el técnico.

