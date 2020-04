El exdirectivo de Chivas, José Luis Higuera, discutió con Jorge Pietrasanta en plena transmisión

José Luis Higuera y Jorge Pietrasanta tuvieron un desencuentro durante una videollamada para el programa deportivo ESPN, correspondiente a Sportscenter. El comunicador le hizo duros cuestionamientos al exdirectivo de Chivas en su paso por el club. Los protagonistas subieron el tono de forma progresiva y finalizaron en una pelea imperdible.

Los espectadores de lujo fueron Vanessa Huppernkothen y Adal Franco, quienes estaban en la llamada cuando Pietra e Higuera iniciaron la discusión. Todo comenzó cuando el periodista le lanzó una pregunta al exdirectivo del Rebaño Sagrado. "A ver José Luis, tú hacías las cosas por intereses, o pre negocio?", señaló Pietrasanta. Esta fue la pregunta que desató la pelea.

"Yo hacía las cosas que me indicaba ese club, te ha costado bastante entender Pietra, otra vez. Yo en el club, yo seguía prácticamente las instrucciones, platicábamos las situaciones", respondió José Luis.

Para finalizar con la discusión, el exdirectivo quiso chicanear al narrador con frases polémicas que lo caracterizan: "Me paro de pie", "Alfombra roja y caravanas", son su "gran legado" en el fútbol.

"Gracias por saberlas, te lo agradezco mucho, porque tú no dejaste un legado de nada (en Chivas). No se me caliente 'planchita", respondió el periodista.

Lee También