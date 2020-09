Increíble, el Ruso Brailovsky comparó a un elemento de América con Diego Maradona

El último fin de semana América se volvió a imponer contra Chivas luego de golazo de Giovani Dos Santos y, a pesar de que pasaron varios días, a los fanáticos del Rebaño todavía les duele la derrota. Obviamente que los aficionados Azulcremas disfrutan del momento y uno ellos es el Daniel Brailovsky que comparó el gol de Gio con uno de Diego Maradona.

El Ruso, actual panelista de la Última Palabra, es un fiel simpatizante del conjunto de Coapa y siempre lo hacen saber. Y más luego de haber ganado el Clásico Nacional, encuentro que fue muy malo.

Sin embargo, en el programa de Fox Sports ya no se analizaba el choque del último sábado, sino sobre el Clásico Joven. La gran pregunta a responder era saber si Miguel Herrera iba a modificar el equipo tras derrotar con ese 11 a Chivas.

Daniel Brailovsky dice que Giovani Dos Santos juega contra Cruz Azul.

Quien dijo que jugaba con el mismo equipo fue el Ruso, pero aclaró que si Federico Viñas era de la partida si estaba bien físicamente y que Giovani Dos Santos jugaba por la actuación que tuvo. Esta respuesta no conformó a Andrés Marín al decirle que esa actuación no lo dejaba como titular ya que no hizo nada con las Águilas.



"EL GOL MUY PARECIDO AL QUE MARADONA EN UN MUNDIAL LE HIZO A GRECIA" #LUPenCasa @RusoEl23 comparó la anotación de Giovani Dos Santos en el Clásico Nacional con un tanto de Diego Armando en Copa del Mundo



"ERES EL TÍPICO AMERICANISTA QUE CAE MAL" pic.twitter.com/Dh2R9iyzAR — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 22, 2020

“Yo te digo una cosa, este 1-0 fue con un golazo de Gio. El gol muy parecido al que Maradona que en un Mundial le hizo a Grecia", expresó Brailovsky al comparar el gol de Dos Santos con el que hizo el astro argentino en la Copa del Mundo 1994. "Eres el típico americanista que cae mal", finalizó Andrés Marín.

