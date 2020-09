"Giovani dos Santos es un fichaje fallido para el América": Andre Marín

América y Chivas dieron la nota una vez más, en una nueva edición del Clásico Nacional. Este sábado, las Águilas Doradas fueron contundentes y se impusieron por 1-0 ante el Rebaño Sagrado, por la Jornada 11 del Guard1anes 2020. ¿El gol? De Giovani dos Santos, hombre que viene siendo muy cuestionado.

El mediocampista regresó al cuadro de Coapa en 2019 y, debido a diversas lesiones, aún no puede asentarse en el primer equipo. Así como algunos analistas deportivos reconocen sus condiciones, otros lo critican por su presente. Daniel Brailovsky y Andre Marín, ambos periodistas de Fox Sports, se trenzaron en una discusión.

"América gana siempre, es un clásico. América tiene jugadores más desequilibrantes de Chivas. Miguel Herrera acertó en los cambios. Nadie confiaba en que Gio podía aportar, vos lo mataste (a Andre Martin) y el chico te demostró que pudo", soltó el Ruso Brailovsky.

"ES UN FICHAJE FALLIDO DEL AMÉRICA"#FSRadioEnCasa Así respondió @andremarinpuig ante las palabras de @RusoEl23, en las que destacó la actuación de Giovani dos Santos en el Clásico Nacional ante Chivas pic.twitter.com/0Ire1OTPdj — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 21, 2020

Marín no se quedó callado y contraatacó con una polémica frase: "A mí Gio no me demostró nada, es un fichaje fallido para el América. Están todos exagerando, ganó el menos malo de los dos".

Mientras tanto, América se prepara para visitar a a Cruz Azul, el próximo domingo, desde las 20:45, por la Jornada 11 del Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Lee También