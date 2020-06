Inédito: Carlos Morales reveló que fue jugador del Cruz Azul por 2 semanas

Los extranjeros han sido una parte importante de la historia del futbol azteca. Jugadores de excelsa clase llegaron a México desde distintas partes del mundo para demostrar toda su habilidad y maravillar a la afición.

Uno de ellos es, sin dudas, Carlos María Morales, quien hizo historia con el Toluca y después brilló en Atlas. En diálogo con Bolavip, el uruguayo comentó que pudo haber jugado en los grandes del país y reveló la inédita historia de que perteneció al Cruz Azul por 2 semanas.

"Pocos saben. A mí en el 1998 me compró Cruz Azul, después de subir y salir goleador con el Pachuca. Tenía que presentarme en Hidalgo. Allí me mandaron a entrenar con el segundo equipo, del Ascenso, que lo hice por 2 semanas. Desde el principio avisé que iba a entrenar, pero no me iba a quedar porque merecía la oportunidad de estar en Primera por lo que había hecho antes. Ya tenían ocupados los 5 cupos de extranjeros", comentó El Tanque.

"Luis Fernando Tena (el estratega de La Máquina en ese entonces) me pidió que espere 6 meses que después me iba a subir, pero le dije que no estaba para perder ese tiempo. Lo mío era hoy. Todos querían que me quedara, pero me fui", agregó, entre risas.

Morales, además, relató la ocasión en la que se negó a ir al América porque lo habían vendido sin consultarlo. Además, también develó que no jugó en Pumas porque Ricardo La Volpe (entrenador del Toluca en aquel momento) no lo dejó marcharse allí porque su enemistad con Hugo Sánchez, por entonces estratega de Los Universitarios, estaba más viva que nunca.

