Carlos Morales: "Rechacé al América, estuve en Cruz Azul y no me dejaron ir a Pumas"

Carlos Morales es uno de los tantos extranjeros que brillaron en el futbol mexicano. Dueño de una potencia, fuerza y olfato goleador inusual, el atacante quedó en la historia grande del Toluca (en su época dorada) y el Atlas.

Ya en el rol de entrenador de las divisiones inferiores del León, el uruguayo dialogó con Bolavip y analizó tanto la actualidad del futbol mexicano como su carrera, con detalles muy poco conocidos.

En esta época de pandemia hubieron muchos cambios en el futbol mexicano. ¿Qué opinas de ellos?

"Es algo que ha pasado aquí. Yo pienso que movimientos como el del Morelia hace que se pierda la tradición y la identidad. Era una gran plaza. No pueden dejar la ciudad, lo que hace a una institución es la gente. Para mí es un error".

¿Qué opinión te merecen las nuevas reglamentaciones, precisamente la eliminación del Ascenso y Descenso? Siendo un formador, ¿qué opinas de la eliminación de la regla de menores?

"Yo nunca compartí la regla de menores, porque el jugador tiene que jugar por condiciones, no por obligación. Ahora, ¿si ya estaba puesta para qué la sacan? Lo de la eliminación del Descenso es otro error de la federación, porque yo, como muchos, jugamos en el Ascenso y sabemos que es el trampolín para llegar a primera y madurar. Ahora van a hacer una Sub 20 más reforzada. Si yo hubiese tenido voto, hubiese dicho que no. Va a traer muchas consecuencias: ahora se abrió otra liga que le va a dar posibilidad a otros jugadores que no tienen equipo ni lugar, pero no tiene obligaciones. Además, pasa a ser un negocio. Habrá multa en vez de Descenso".

En los últimos años, el León fue uno de los conjuntos más destacados de México y en la actualidad despliega un futbol muy lúcido. ¿Cómo se trabaja en el club para lograr esto?

"El León, futbolísticamente, ha sido el mejor equipo de México en los últimos años, a pesar de que no fue campeón. El camino que está marcando es muy bueno. Agrada verlo. Nosotros seguimos la línea que Ignacio Ambríz (el estratega de la mayor) nos da. Nuestro objetivo es que el jugador tenga conocimientos cuando llegue a Primera".

¿Hay algún equipo que te gustaría dirigir en un futuro?

"Yo voy a ir a donde me contraten. En los que jugué tengo el conocimiento de la institución. Hoy defiendo al León. Si vos decís un lugar, te estás ofreciendo. Quiero mostrar mi aprendizaje".

¿Recibiste alguna propuesta en el último tiempo?

"Tuve una propuesta en el último tiempo para ir al Ascenso hace un tiempo. Ahora está todo muy entreverado y cambiante, así que no".

Hace poco se cumplieron 20 años del título del 2000 del Toluca. Con todas las variedades que tenían en el juego, ¿es el mejor equipo en el que jugaste? ¿Tenían esa sensación de imbatibilidad?

"Sin dudas es el mejor equipo en el que formé parte. En la imbatibilidad no creíamos, sí pensábamos que le podíamos ganar a cualquiera. Sabíamos que respetando nuestras ideas teníamos muchas posibilidades de ganar. A medida que pasa el tiempo, íbamos ganando y desarrollando un buen juego, así que tomamos mucha más confianza. Éramos un gran equipo. Nosotros teníamos muchas variantes y llegada al gol, los rivales no podían tomarnos a todos".

¿Crees que ese equipo era una combinación perfecta entre los extranjeros y los mexicanos?

"Sí, los extranjeros nos adaptamos a la gran calidad que había en ese plantel. Sin el equipo, no hubiésemos hecho historia. Los extranjeros muchas veces creemos que somos figuras en un equipo al que llegamos, pero la figura es el conjunto. Si el extranjero no se pone a disposición, es muy difícil. Lo importante de todo eso es unirse a un motor que estaba funcionando".

¿Por qué te marchaste al Atlas si estabas teniendo un gran nivel?

"Porque (Ricardo, el por entonces director técnico) La Volpe tomó la decisión de echarme del Toluca. Tampoco quería que fuera a Pumas porque estaba Hugo Sánchez. Se presentó la oportunidad del Atlas y tomé esa decisión, y fue excelente".

¿Por qué crees que el Toluca se vino tan abajo en los últimos años?

"Hoy Toluca no están en un buen nivel y no todos se han puesto al servicio del equipo, aunque tienen gran calidad. Han venido elementos de mucho nombre, pero que no han estado al nivel ni del club ni del futbol mexicano. En mi época solo se permitían 5 extranjeros, podías errarle solo en 1 y el resto tenía que rendir sí o sí. Hoy son 13, pueden errar con 7 u 8. Eso está haciendo que los mexicanos tengan menos oportunidades. 5 antes era mucho, ahora puedes tener a todo tu equipo titular, más sobras. Deberían volver a lo que era antes".

¿Cómo lo ves al Atlas? ¿Por qué no puede salir del pozo?

"Por tantos cambios dirigenciales. No tiene un proyecto, no tiene un camino. No arman planteles para tenerlos 2 o 3 años. Atlas ha buscado el remedio, pero no para atacar la enfermedad".

Siendo un formador, ¿ves una diferencia muy grande entre el León y el Atlas en sus proyectos?

"Atlas presenta un error, que es que quiere salir campeón en Fuerzas Básicas. Lo importante allí es formar a los jugadores, no tienen que competir a cualquier precio. Cuando llegan a Primera lo importante es que tengan todos los conocimientos del futbol. En eso se diferencian ambas escuadras. Atlas no va a hacer visoría de jugadores, llegan porque ahí van a tener posiblidades de jugar. Nosotros somos formadores de futbolistas. No puedo saltarme el objetivo de ganar a cualquier precio. Ahora ves que en las inferiores se hace trampa y hay ventajas, cuando no tiene que ser así a esta altura".

¿Podrías relatar cómo fue la vez que pudiste jugar en el América, luego del Atlas?

"Después de que nosotros jugáramos esa Semifinal contra Pumas en la que perdimos, yo me fui de vacaciones. Cuando estaba en Uruguay me llamaron y me avisaron que me habían vendido al América. Tenía un restaurante en Guadalajara y mis hijos estaban estudiando, no me quería mover. Lo que me molestó es que lo hicieron sin consultarme a mí. Agarré el auto, me fui al club y discutí con el presidente y el técnico. Me avisaron que estaba vendido, pero me negué a ir por cómo se habían manejado. Fue un acto de rebeldía mía y hoy digo que debería haber ido. Tenía 35 años y me hubiese asegurado un equipo para jugar después. Hoy, con la madurez, lo tomo con otra forma. La hubiese dejado pasar".

¿Te hubiese jugar en alguno de los otros 2 denominados grandes? (Chivas no juega con foráneos).

"Pocos saben. A mí en el 1998 me compró Cruz Azul, después de subir y salir goleador con el Pachuca. Tenía que presentarme en Hidalgo. Allí me mandaron a entrenar con el segundo equipo, del Ascenso, que lo hice por 2 semanas. Desde el principio avisé que iba a entrenar, pero no me iba a quedar porque merecía la oportunidad de estar en primera por lo que había hecho en el Ascenso. Ya tenían ocupados los 5 cupos de extranjeros. Luis Fernando Tena (el estratega de La Máquina en ese entonces) me pidió que espere 6 meses que después me iba a subir, pero le dije que no estaba para perder ese tiempo. Lo mío era hoy. Todos querían que me quedara, pero me fui. En Toluca, el dueño de mi carta, tampoco podía jugar por los cupos y terminé yéndome a Quito prestado. En enero de 1999 volví al Toluca. Jugué en Cruz Azul, no quise ir al América y no me dejaron ir a Pumas. En los grandes pude haber jugado".

¿Sentías que tenías chances de ganar la Libertadores con algún equipo mexicano?

"Yo tuve la chance de ganar la Libertadores. Estuve cerca muchas veces. Claro que me hubiese gustado con los elencos mexicanos. Con Toluca, si hubiésemos clasificado, hubiésemos dado de qué hablar".

¿Tienes ganas de que vuelvan los mexicanos a la Libertadores?

"Sí, deberían volver. Es un aliciente para el jugador. Así compiten contra otro nivel de juego y los rivales, que son lo mejor de su país. México creció mucho disputando la Copa Libertadores y la Copa América. Falta jugar bajo presión. Tiene que haber una tragedia para no ir al Mundial, porque con Estados Unidos son muy superiores a todos. No sacan lo mejor de ellos cuando disputan las competiciones actuales; el jugador se exige al máximo cuando juega sin saber que es muy probable que gane".

¿Hay algún delantero que te guste de la liga mexicana?

"El mejor 9 que hay hoy es (José Juan) Macías. Está (André-Pierre) Gignac, pero él está hecho. Macías, con su calidad y juventud, ha demostrado tener una gran capacidad. También me gusta mucho Julio Furch, de Santos. Éste es oportunista, Gignac tiene más variantes, pero todo Tigres juega para él. Cuando yo lo vi en León, Macías se movía tan bien y creaba tantos espacios que sobresalía. Hay jugadores goleadores y otros que hacen goles. Un delantero es el que vive del gol y mantiene su promedio. (Federico) Viñas es otro con un potencial terrible. Va a explotar porque ya con 21 años no le pesó la camiseta".

¿Le auguras un gran futuro a Macías en Europa, si es que es vendido? (En Chivas ya afirman que es muy probable que así sea).

"Sí, porque tiene una mentalidad importante. En León él llegaba antes a entrenar y se iba último".

¿Cómo ves a los uruguayos en la liga mexicana?

"A algunos les ha costado más. Hay que analizar en contexto. Por ejemplo, Puebla no anduvo muy bien, pero (Nicolás) Vikonis y (Cristián) Tabó jugaron bien. (Fernando) Gorriarán y (Brian) Lozano en Santos Laguna volaron, pero se vieron más porque siempre están arriba. El que está por encima del resto hoy es Jonathan Rodríguez (del Cruz Azul)".

¿Y Leo Fernández?

"Tuvo sus partidos. Entró derecho, pero está dando sus primeras armas. Lo tenés que ver un torneo por lo menos. Tiene la calidad para jugar acá. Hoy hay que apostar a los que saben del futbol mexicano. Han venido muchos foráneos a México, pero no tantos han resaltado".

