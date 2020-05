¡Insólito! Óscar Pérez no sabía que se estaba probando en Cruz Azul

Óscar Pérez y Francisco Palencia compartieron gran parte de su carrera juntos. Ambos fueron artífices de la última Liga que consiguió Cruz Azul, como así también tuvieron la gracia de disputar dos Mundiales con la selección mexicana. Es por eso que, juntos, comparten varias historias que nunca han salido a la luz.

Este jueves, el delantero reveló el momento en el cual se conocieron, pero el detalle que llamó la atención es que el Conejo desconocía que se estaba probando futbolísticamente en la reserva de Cruz Azul. Además, Palencia contó que le llamó la atención que Pérez sea portero, a pesar de su altura.

“Cuando el señor (Óscar Pérez) llega a Cruz Azul, le digo: '¿tú qué onda?'; me dijo: 'vengo a hacer una prueba' y le respondí: '¿sabes en dónde te estas probando?'. Yo me reí y desde entonces lo empecé a ‘bulear cañón’, 'esta es la reserva de Cruz Azul, ¿de qué me estás hablando?' Y él respondió: '¿es en serio?'”, contó, entre risas, Palencia en ESPN.

Los arqueros, normalmente, están por encima del metro ochenta. Sin embargo, el Conejo estaba muy por debajo de esa altura y, lo que llamó la atención siempre, fue su extraordinaria buena ubicación y fundamentos para reemplazar lo que le faltaba de centímetros.

“Cuando lo vi jugar dije '¿en serio?, este no puede ser portero'; era irreal ver a un portero de 1.73 de estatura con las cualidades, el más rápido para todo, el mas potente para todo, tenía una percepción para las pelotas se colocaba bien pensaba '¿éste de donde salió?'. Cuando lo veo como juega, cómo percibe, cómo decide, cómo ejecuta y sus cualidades y el ser humano que es este es de otro mundo, la verdad”, finalizó Paco.

