La telenovela de Javier Hernández llegó a su fin ayer y fue presentado con bombos y platillos en Los Ángeles Galaxy como su nuevo refuerzo para la temporada 2020 que aún no empieza en Estados Unidos.

Sin duda alguna el traspaso mexicano que remeció el mercado invernal y que está en boca de todos los medios y los comentaristas deportivos.

Uno de los que habló de este traspaso fue Iván Zamorano. El chileno ídolo de América se refirió al fichaje de Chicharito en TUDN y lo llenó de elogios en el panel de conversación.

"Cuando uno habla de un jugador sobrevalorado es un jugador que simplemente ha hecho noticia por sus traspasos y me parece que no es el caso de Chicharito.

Javier, aparte que se vende bien, me parece que ha demostrado con creces estos años en Europa que es jugador distinto y diferente. Ha hecho más de 100 goles en Europa", expresó el goleador.

También tuvo una curiosa comparación del mexicano con un astro mundial en el fútbol. "Tiene 31 años y puede demostrar y aportar a un equipo como el Galaxy. Chicharito también mueve el marketing, va a vender muchas camisetas. Lo de Chicharito se va a parecer mucho a David Beckham en la MLS y sin lugar a duda Los Angeles va a explotar con Chicharito", agregó.

Para finalizar, Iván Zamorano dio su opinión de cuándo tiene que volver Hernández a Chivas. "Yo creo que no es el momento de que vuelva a Chivas. Chicharito ya no está solo, tiene una familia y esta es una gran oportunidad para volver a mostrar su fútbol en Los Angeles Galaxy y ser el Chicharito de siempre", sentenció.

