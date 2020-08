Jair Peláez ventiló situación de extorsión con policía del Estado de México

En la temporada 2015/16 sumó 19 minutos en la Copa MX con Cruz Azul y desde allí fue desapareciendo del radar de la Primera División. Pero por más que no sea un futbolista reconocido para la institución de La Noria, es de suma importancia difundir lo que Jair Peláez expuso este sábado en redes sociales.

El portero de 26 años, que también jugó para los Loros de la Universidad de Colima, exhibió a través de su cuenta personal de Twitter una horrible situación que vivió con el cuerpo policial en el Estado de México. Siguiendo sus propias palabras, el canterano de La Máquina acusó haber sido extorsionado.

Amigos, les quiero contar que el día de hoy mi familia y yo fuimos extorsionados por policías municipales del municipio de @CIzcalli2019, Estado de México.



Abro hilo para contarles...



(Me apoyan con un RT) — Jair Peláez (@jairpelaez) August 16, 2020

"Ocurrió cuando nos dirigíamos a CDMX para aplicar una vacuna a mi hijo, el más pequeño, con su pediatra de cabecera. Veníamos de Hidalgo. Cometí el error de no consultar el programa 'Hoy No Circula', y me pararon unos policías que venían a bordo de la patrulla No. 24747", empezó a narrar el arquero.

Para esto yo no estaba con mi familia ni sabía cómo estaban, en total me pidieron 10 mil pesos para poder regresar con ellos y garantizar que ellos estuvieran bien. — Jair Peláez (@jairpelaez) August 16, 2020

A Peláez lo hicieron abonar una multa y, sabiendo que estaba en falta, accedió a pagarla. Pero lo que sucedió después fue cada vez más repudiable: "Me pasaron a la comisaría para hacerlo. Mi esposa e hijos estaban afuera en el vehículo con 7 policías vigilándolos, rodeando el vehículo, todos con armas".

Adjunto las fotos pic.twitter.com/Dn5Tyen38e — Jair Peláez (@jairpelaez) August 16, 2020

"Me dijeron que me llevarían al cajero más cercano para 'arreglarnos'. Me llevaron a un total de 2 cajeros, pasó aproximadamente media hora, fuimos caminando, eran 4 policías que me llevaban. Yo no estaba con mi familia, ni sabía cómo estaban. En total me pidieron 10 mil pesos para poder regresar con ellos y garantizar que ellos estuvieron bien", acusó directamente el guardameta.

