Jair Pereira confesó que fue a prisión por reventa de entradas en el Estadio Azteca

Los futbolistas tienen miles de historias curiosas y particulares que les tocaron vivir antes de convertirse en jugadores profesionales. En esta oportunidad, Jair Pereira, un experimentado del futbol mexicano, multicampeón con Chivas, de paso en Cruz Azul y con presente en Necaxa, tiene una historia para contar.

El defensor de los Rayos fue partícipe de una situación que no le gustaría vivir a nadie. Tiempo antes de arribar a las Fuerzas Básicas de la Máquina Cementera, fue a prisión por haber sido parte de la reventa de boletos en el Estadio Azteca.

"Una vez me metieron en la cárcel porque me puse a revender boletos afuera del Estadio Azteca de los que me daban los jugadores del primer equipo. Me agarraron, ni siquiera los estaba dando más caros, los estaba dando más baratos", reveló Jair Pereira, en una entrevista por Instagram con ESPN.

A su vez, el futbolista agregó: "En ese momento no me daba risa, era lo que me tocaba vivir y lo que tenía para salir adelante, para poder comer, me tocaron momentos difíciles. Por suerte después llegué a Cruz Azul, donde me daban todas las comidas del día. Tengo un gran agradecimiento hacia esa institución".

Después de haber quedado como jugador libre de Querétaro, Pereira estuvo cerca de regresar a Chivas y a Cruz Azul, pero ninguna de las dos opciones se concreto. Actualemente, con presente en Necaxa, transita, a sus 34 años, sus últimos momentos en el futbol.

