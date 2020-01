Jair Pereira reveló el inédito apodo de Christian Giménez por su contextura física

Jair Pereira abandonó a las Chivas en junio de 2019 para sumarse a las filas de Querétaro, pero no se fue contento del todo. Por esa razón, fue consultado por Christian Giménez en una entrevista.

El Chaco comenzó la nota en La Última Palabra presentándolo como "mi querido Pikolín". Esto hizo que todo el programa se ría y hasta el propio defensor suelte una carcajada.

Sin embargo, el Comandante se vengó de forma inesperada y le respondió: "Hola mi chancha, mi marranito, mi pavo de Navidad, qué más te puedo decir. Te quiero mucho hermano, me da gusto saludarte".

De esta manera, reveló un apodo inédito de Giménez por su contextura física e hizo que se vuelvan locos Gustavo Mendoza y André Marin.

En cuanto a la pregunta que había quedado flotando, aseguró: "Sí me dolió, no quise salir en su momento a hablar, quise comportarme como caballero con una institución que me dio mucho".

- @andremarinpuig: ¿JAIR PEREIRA EXTRAÑA A CHIVAS?



- JAIR PEREIRA: "LA VERDAD ES QUE SÍ, ME TOCÓ SER CINCO VECES CAMPEÓN Y UNO SE QUEDA CON GRATOS RECUERDOS" #PereiraEnLUP El ex capitán del Rebaño Sagrado aceptó que extraña a los 'rojiblancos' pic.twitter.com/sRyhtlW6U5 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 13, 2020

"Había renovado contrato cinco meses antes de que me dieran las gracias, me bajé el sueldo porque querían que me retirara ahí, que formara a la gente que iba saliendo. No fueron las formas correctas y se lo dije directamente a las personas que estaban ahí", sentenció el defensa.

