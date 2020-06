Jana Gutiérrez y la discriminación que sufrió en el futbol: "No me pasaban el balón por ser niña"

Ahora es una referente del equipo más popular de México: el América y a sus apenas 16 años ya puede presumir un título en la Liga MX Femenil, pero el camino para Jana Gutiérrez no fue nada fácil y las circunstancias laborales por las que atraviesa, ella y todas las futbolistas en México, tampoco son las que quisiera.

Y es que en entrevista para la revista "GQ", la mediocampista de las Águilas confesó que tuvo que enfrentarse a un sinfín de obstáculos de género para poder dedicarse profesionalmente a un deporte que, aun en estos tiempos, gran parte de la sociedad sigue creyendo que no es para mujeres.

@jana_gtzz_c

Es así que sus primeros pasos en el futbol los tuvo que dar en un equipo de niños, pues la falta de una Liga femenil la obligó a asumir dicho camino, que lejos de haber sido un reto por sus cualidades con la pelota, fue todo un desafío por las discriminaciones que sufrió.

“Lo más difícil fue empezar porque no había liga, no había equipos de femenil, yo inicié jugando con niños y no me pasaban el balón por más que estuviera frente a la portería sola, me empujaban, les daba igual que estuviera ahí. Ahí fue donde agarré fuerza, tomé valor y decidí enfrentar los obstáculos de género y así fui creciendo, ya después ellos pedían que jugara con ellos”, reveló la jugadora azulcrema.

Es por ello, que su objetivo es no cesar en la lucha por lograr una equidad de género en el balompié nacional, pues asegura que hasta la fecha las mujeres no pueden presumir las mismas condiciones laborales que los futbolistas de la Liga MX en su rama varonil.

“Tristemente lo hemos hecho (vivir del futbol), pero no en las circunstancias que quisiéramos, la mayoría o trabajan doble, o son apoyadas por su familia, o viven entre varias para ayudar a los gastos de la casa. Las prioridades de nosotras sería entrenar más, dar más, para que las futuras generaciones sí puedan vivir de esto y seguir tocando puertas, es lo principal”, enfatizó Gutiérrez.

Por otra parte, le recordó a quienes creen que los sueños en el futbol son exclusivos de hombres que ellas también se ilusionan con representar a su país a nivel internacional y jugar en el Viejo Continente y al igual que muchos de sus colegas varones, su más grande sueño es disputar un Mundial.

"Así como los niños pueden soñar con ir a Europa, también las niñas, todas tenemos el sueño de ir a Europa, de jugar en nuestra Selección, de ir a un Mundial, no solo los niños. Ir a un Mundial, representar a mi país y seguir luchando para que las futuras generaciones tengan un mejor futuro", sentenció.

