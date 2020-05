Joan Ginebra, el DT con licencia UEFA que trabaja en Chivas

El camino de Joan Ginebra en el futbol difiere de la mayoría de sus colegas: nunca jugó profesionalmente y su historia lo encontraba como estudiante de derecho, hasta que un día se decidió a perseguir su sueño de ser entrenador. Para eso viajó a Barcelona y se convirtió en uno de los seis técnicos mexicanos con licencia UEFA.

Su aventura lo llevó a trabajar en el Borussia Dortmund, conocer a su ídolo Pep Guardiola y actualmente formar parte de las fuerzas básicas de Chivas después de experiencias similares en Correcaminos, Celaya y Pumas. En una entrevista con Bolavip, el DT de 28 años repasó su incipiente carrera y contó los metodos de entrenamientos del Barcelona que aplica en el Rebaño.

¿Cómo decidiste estudiar en Europa y qué ventajas te da tener la licencia de UEFA?

Yo la verdad que nunca fui jugador profesional, de chiquito jugaba a entrenar a mi hermano y me gustaba todo esto. A mi me hacen ir a estudiar derecho y dentro de la carrera empiezan todos estos gusanitos: ¿estaré haciendo lo que más me gusta? ¿me veo haciendo esto? La verdad que las respuestas fueron no. Entonces yo necesitaba dentro del medio del futbol mexicano algo que me diferenciara del resto porque aquí en México todo el mundo tiene la licencia de entrenador de la FMF y si eres ex jugador te facilitan muchísimo más las cosas. Fueron cositas que me hicieron irme para allá y al final de cuentas la jugada digamos que me ha salido bastante bien. Todavía no llego a donde me gustaría, pero poco a poco.

¿Cómo se dio el encuentro con Pep Guardiola?

Originalmente un amigo mío es representante y tiene un socio que es muy cercano a Pep y él me había dicho que sentarme con Guardiola era posible y llegando allá, pues no era cierto nada. Al final de cuentas, nos paramos afuera de las oficinas del Manchester City con unas cartulinas y así llamamos la atención del club. El cartel decía: “Pep, vengo de México. Por favor fírmame la camiseta”. Mi intención era que me firmara la camisa y ahí mismo abordarlo, entonces en lo que él se paró le dejé una cartita y en ese mismo momento salió una persona de presidencia muy cercana a Ferrán Soriano que nos dijo “¿qué hacen aquí?”, era pleno diciembre, estaba nevando, un frío asqueroso. Les contamos la historia de lo que nos había pasado y creo que el Manchester City a nivel humano es espectacular con las personas.

¿Qué fue lo que te dejó la charla con Guardiola?

Si tu estás esperando que Pep te de un recetario, estás totalmente equivocado. Él lo que te da es más dudas. Tu sales de ahí y dudas. Le dije “oye Pep, mira yo quiero estar algún día donde estás tú, ¿qué hago?”. Yo todo iluso pensando que me iba a dar la receta. En ese momento estaba entrenando en Pumas y me dijo “Joan, empieza”. Al final la conclusión era: no importa dónde estés, lo importante es que empieces. Otra de las preguntas que le llegué a hacer que también me marcó muchísimo, “¿cómo demonios llegas a Inglaterra con tu filosofía y te antepones a la cultura, la tradición que tiene el futbol inglés y logras ser campeón”. Y me dijo: “Joan, todo tiene que ver en la manera con la que convences”. Debes de pensar en un ámbito más grupal, pero si te enfocas en convencer uno a uno, al final todos acaban jalando para la misma causa por decirlo así.

¿A colaborar en el Borussia Dortmund quién te llevó?

A través de un amigo que tiene el fan club en la Ciudad de México del Borussia Dortmund tuvimos la oportunidad de acercarnos a Thomas Tress, quien es hoy una parte fundamental del proyecto que hay del Borussia. Cuando él me conoció yo todavía estudiaba derecho y le dije “oye, Thomas tengo este plan y me gustaría ver la oportunidad de irme allá” y me dijo “mira, Joan, las puertas están abiertas nada más que sepas que no te voy a pagar un solo centavo, pero al final tu paga va a ser lo que puedas tu sacar de Dortmund”. Entonces tuve la oportunidad de estar trabajando en la escuela del Borussia y conocer entrenadores que hoy en día son grandes amigos y están en distintas partes del mundo entrenando y tuve la oportunidad de conocer a Thomas Tuchel.

¿Cómo trabajan con los jóvenes de Chivas en el confinamiento?

La verdad que este tiempo nos ha servido también para conocer el lado humano de los jóvenes. Si bien es cierto que en el día a día tratas con ellos, ahora están desde sus casas y puedes ver la condición en la que viven porque tienes muchísimas realidades. Digamos que cada quien intentamos hacer un trabajo físico un poco más a las realidades de cada quien, no todos cuentan con un jardín de 40, 50 metros para poder realizar unos golpeos, es ir adaptando un poco las cosas. También hicimos una dinámica en que les enseñamos a los niños un poco la historia de Chivas, que vayan conociendo a los ídolos que marcaron época. Es una manera que el día de mañana si algún día les pregunta “¿qué jugador de Chivas te ha marcado?”, por lo menos conocen la historia y sobre todo si vamos a seguir de esta forma imprimiéndoles este carácter de Chivas

¿Qué es lo principal que quieres inculcarle a los jugadores?

Me interesa mucho que entiendan el darlo todo cada partido. Les mostré la frase que dice Michael Jordan en The Last Dance que, si ya te vas a aventar tres horas en verme, lo mínimo que puedes esperar de mí es que te dé lo mejor que puedo ser. Es algo tan básico como decir “tengo que dar lo mío y al 100%”.

¿El jugador mexicano debe mejorar en mentalidad desde la cantera?

Yo creo que sí. Yo tuve la fortuna hace poco de ir a un torneo internacional en Brasil y dices “no tenemos nosotros nada que envidiarles”. Entonces al final el tema de la mentalidad por supuesto que es bastante importante. En este torneo tuvimos la fortuna de quedar en tercer lugar y te demuestra que el mexicano puede competir perfectamente en muchos lugares y que la mentalidad si se trabaja por supuesto que puede dar frutos.

¿Cualés son las directrices del proyecto de fuerzas básicas en Chivas?

Esta nueva directiva encabezada por Ricardo Peláez, por Marcelo Michel Leaño y Nelly Simón, han hecho un acuerdo muy grande de colaboración con el Barcelona con el fin de que Chivas vuelva a las raíces, Chivas vuelva a ser ese referente tanto en Selección Nacional como en exportador de jugadores. Hoy en día hay jóvenes muy, muy buenos y te aseguro que desde casi los diez años que empiezan con nosotros hasta que llegan a Primera División hay calidad. Evidentemente es un proyecto nuevo y bastante ambicioso y eso al final cuesta dinero. Gracias a Dios Chivas está apostando por nosotros los mexicanos y los jóvenes.

¿Qué cosas del convenio con el Barcelona aplican en México?

Sobre todo en el tema de la preparación física hay entrenamientos más dirigidos con y sin balón, son entrenamientos bastante preventivos con el fin de enseñar al jugador ciertas posturas normales del cuerpo que tiene durante la competición para evitar por ejemplo algún tipo de riesgo de lesión de ligamento cruzado, enseñarles a caer en cierta manera, fortalecer mucho la parte física. En lo técnico táctica: los espacios de fase, los diferentes tipos de superioridades que existen. Nos estamos alejando de estos ejercicios totalmente analíticos que no tienen ninguna relación con lo que pasa en un partido y los vamos enfocando a esta nueva realidad por lo menos aquí en México. Y al jugador enseñarle a pensar que eso es lo más más importante. Esa es la manera en la que estamos innovando.

¿Te planteaste algún plazo para estar dirigiendo algún equipo de Primera?

Yo creo que, si se tiene que dar, se dará. Volviendo a lo mismo de Pep, es empezar. Ya estoy en Chivas. La oportunidad de estar en Chivas la tengo, que es el club por ejemplo que a nivel personal siempre quise trabajar porque mi mamá es de Guadalajara. Entonces ya estoy ahí, ahora cuánto me tarde en llegar a Primera División ya llegará.

Lee También