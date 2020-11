Jonathan Orozco reveló en qué equipo se quiere retirar

Jonathan Orozco, guardameta de Tijuana, platicó en una entrevista con el Diario AS y confesó su deseo de poder finalizar su carrera futbolística en Rayados de Monterrey o Santos Laguna, dos instituciones donde tuvo un exitoso paso y se ganó el cariño de todos sus aficionados.

"Claro que me encantaría (retirarme con Rayados), cuando empecé mi carrera me preguntaron, siempre me hubiese encantado jugar toda mi vida en Monterrey, pero si la pudiera terminar ahí sería muy lindo, para mí sería muy lindo también terminar en Santos y tal vez aquí (Tijuana) también en unos cinco años si me va bien. Voy a ser muy feliz al retirarme donde fui muy querido, donde tengo el cariño de la gente, en el equipo donde crecí o donde nací", destacó el guardameta.

Jona ha surgido de las Fuerzas Básicas de La Pandilla, club en donde debutó en 2005 y jugó hasta el 2016. Allí, ha disputado 371 partidos oficiales y ha logrado obtener una gran cantidad de títulos, tanto nacionales, como internacionales.

Jonathan Orozco reveló dónde se quiere retirar. Jam Media.

Tras una gran experiencia por el albiazul, Orozco se fue del cuadro regiomontano para fichar con el conjunto lagunero, en el cual jugó entre el 2017-2020. Con Los Guerreros, disputó un total de 126 encuentros.

Finalmente, el portero mexicano llegó como nuevo refuerzo a los Xolos hace algunos meses y se convirtió en una de las figuras con las que cuenta el equipo comandado por Pablo Guede, que el día de ayer cayó en la vuelta de la Final de la Copa MX ante La Pandilla.

Lee También