Jonathan Rodríguez, el goleador que es atrevido en la cancha y tímido en las cámaras

Jonathan Rodríguez es sinónimo de gol en el Clausura 2020. El delantero de Cruz Azul acumula 8 goles en nueve jornadas disputadas y, gracias a sus tantos, su equipo el primer lugar en la tabla de posiciones.

Si bien dentro de la cancha se muestra como un jugador letras atrevido, fuera de ella es muy tímido. Así lo revela Sergio Pardo, quien lo entrenó en sus comienzos en el Atlético Florida, club del que saltó a Peñarol de Uruguay.

"Me acuerdo un partido de acá, que Jonathan tenía 16 años. Hizo tres goles una final y cuando terminó el partido salió corriendo para el vestuario porque no quería saber nada de las entrevistas. A él no le gustaban los micrófonos", recordó Pardo, en una entrevista con ESPN.

A su vez, el formador continuó: "Jonathan es de poco hablar. No sé si han dado cuenta los periodistas. Él no manifiesta su gran momento que está viviendo. Siempre ha sido así en la vida real. Es un chico callado, muy humilde y a la vez un poco tímido".

Pardo narró los momentos de la formación futbolística que tuvo para con el goleador uruguayo: "Lo tuve entrenando en las categorías de cancha chica, de futbol 7. Él siempre fue un jugador potente, un jugador atrevido para jugar al futbol, porque era encarador. En todas las categorías fue goleador".

Para cerrar, el entrenador mostró su felicidad por el presente del atacante: "No sé si lo descubrí, pero lo ayudé para que llegara al futbol profesional. Cada 15 años le mando un mensajito para ver cómo está, cómo le fue. Siempre que hablamos le recuerdo que tiene que dar el máximo".

