Jonathan dos Santos reaparece luego de su cirugía de hernia y confirma que todo salió bien

En pos de ofrecerle un certamen entretenido a los aficionados de cara a la reanudación oficial de las actividades, la casa madre del futbol estadounidense, a causa del coronavirus, se las tuvo que ingeniar para encontrar la forma de organizar un torneo capaz de cumplir lo máximo posible con las normativas de seguridad e higiene. Luego de un extenso debate, el ente en cuestión terminó oficializando el nacimiento de MLS is Back.

Reuniendo a las instituciones del país en una sede única para concretar un pequeño pero apasionante torneo, la MLS diagramó una serie de compromisos prontos a disputarse a partir de la mitad de julio. Los Angelex Galaxy, lógicamente y sin ser la excepción, fueron invitados a participar del torneo.

Jonathan estará alejado de las canchas por unas cuantas semanas a causa de su operación (Foto: Getty)

En las últimas horas, sin embargo, el club de Guillermo Barros Schelotto recibió un duro golpe al confirmarse que Jonathan dos Santos, una de sus principales figuras, sería baja a causa de una hernia. El artillero mexicano, sin encontrarle una solución al problema que arrastraba desde un tiempo, decidió tratar el malestar con una pequeña cirugía,

En las últimas horas, mediante un pequeño comunicado emitido desde sus distintos canales de comunicación, Jonathan actualizó a sus seguidores con novedades en torno a la operación a la que se sometió. Además de informar que, afortunadamente, todo salió bien y el procedimiento pudo ser llevado a cabo sin inconvenientes, afirmó que estará aproximadamente seis semanas de baja.

+ El pequeño "comunicado" de Dos Santos:

"¡La cirugía basada en una reparación de hernia con resección nerviosa fue un éxito gracias a Dios!

Que quede claro que hice de todo para poder estar en el torneo de Orlando con el equipo, pero desafortunadamente llevaba un tiempo sufriendo con esta molestia que me impedia estar al 100% de mis posibilidades. Es una lástima y a la vez un alivio, porque ya no tendré más esta molestia que no podía controlar y que me estaba volviendo loco.

Estaré 6 semanas de baja. Así que ahora toca recuperarse y pensar en lo que resta de temporada para poder ayudar al equipo en los objetivos que nos hemos marcado desde principio de temporada. No pararé hasta conseguirlo".

