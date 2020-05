Jorge Pietrasanta liquidó a Jürgen Damm por despreciar a Chivas

Es de público conocimiento que Jürgen Damm continuará su carrera lejos de Tigres UANL, eso es más que seguro. Lo que todavía no se sabe, o al menos no hay nada oficial sobre eso, es cuál será su nuevo destino. Mucho se habló de la Major League Soccer, del futbol europeo y hasta de algún que otro equipo de la Liga MX.

En una entrevista con ESPN Radio Fórmula, el extremo de 27 años habló sobre su futuro y volvió a aclarar que es incierto. Aunque, en esta ocasión, el futbolista reconoció que abandonará el futbol mexicano una vez finalice la temporada.

"Estoy enfocado en Tigres ahora y después de eso tomé la decisión de ir fuera del país. Chivas es un equipo importante pero no está en mis planes", señaló. Estas declaraciones hicieron mucho ruido en Guadalajara y la primera crítica hacia él no tardó en llegar.

Fue por parte de Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN y reconocido fanático del Rebaño Sagrado, quien no se tomó bien esas palabras hacia Chivas y atacó al lateral. El periodista se mostró atónito por la situación y no se ocupó de ocultar sus sentimientos.

"Yo no puedo entender que Jürgen Damm le diga que no a Chivas, además él tampoco entra yo creo en el futuro del Guadalajara por qué no ha tenido grandes momentos, además de que el club nunca fue por él de forma definitiva tampoco", lanzó Jorge duramente.

