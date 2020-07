Jorge Torres Nilo respaldó al plantel de Cruz Azul por los casos de coronavirus

Cruz Azul es el equipo del futbol mexicano más afectado por la pandemia del coronavirus con 22 elementos enfermos entre su plantel varonil y femenil. La situación generó que algunos sectores señalaran a los jugadores de La Máquina por supuestos descuidos que llevaron a los contagios. Jorge Torres Nilo, defensa de Tigres, respondió esas acusaciones y respaldó a sus colegas.

"No creo que haya sido imprudencia de ellos, es mayor riesgo y esto es en todo, hasta en una comida, ir al súper, es algo que no puedes controlar al cien por ciento, puedes ser prudente y no hay más que contrarrestar esto", expresó el futbolista felino en declaraciones a ESPN sobre la actuación de la plantilla azul.

Jorge Torres Nilo respaldó a sus colegas de Cruz Azul (GETTY)

El conjunto Universitario tuvo en Francisco Meza el único caso confirmado de Covid-19 hasta el momento. Torres Nilo opinó el porqué de la diferencia con el número de enfermos que sufrió Cruz Azul: “Obviamente esto de la pandemia va más a la de salir a socializar, en cualquier lado te puedes topar con ese virus y se señala a Cruz Azul con este tipo de cosas, pero digamos que la mayor ciudad con alarma es la Ciudad de México, que es donde están los de Cruz Azul”.

Por otro lado, el defensor narró cómo llegará el equipo a la Copa por México e indicó si está preperado para competir un partido completo. “El Tuca y el cuerpo técnico saben más que yo y tomarán la decisión más conveniente, si me preguntas para que un 11 termine 90 minutos te digo que sí, hemos entrenado muy bien, pero tanto Memo Orta, que es nuestro preparador físico y Tuca tomarán la mejor decisión”, sostuvo.

Tigres y Cruz Azul compartirán el certamen amistoso que comienza este viernes, pero lo harán en grupos diferentes. Ambos equipos podrán cruzarse en las semifinales si quedan en los primeros dos puestos o en la final del 19 de julio en Ciudad Universitaria.

