Jorge Torres Nilo y la divertida forma en que conoció a André-Pierre Gignac

André-Pierre Gignac llegó a México en junio de 2015 como uno de los mejores delanteros franceses del momento. El atacante, que venía de ser figura en el Marsella y en la Selección de su país, era reconocido por el mundo del futbol. Sin embargo, un compañero suyo como Jorge Torres Nilo reveló una curiosa anécdota cuando se lo cruzó por primera vez.

“A mí me toca ir a la Selección a Copa América, cuando llega Gignac yo no estaba en el equipo, cuando llego, estábamos jugando la Copa Libertadores", comenzó con el recuerdo el lateral en declaraciones a Línea de 4. El elemento de 32 años disputó ese año el certamen de la Conmebol en Chile y se sumó al plantel felino para jugar las semifinales de la Copa Libertadores cuando ya había sido fichado Gignac.

"Yo no lo conocía, me subo al avión, me siento en mi lugar, me paro al baño y lo que veo es que me ponen tapas debajo de mi asiento y me ponen agua, volteo y lo veo a él, y me dice ¿qué?, y me empieza a aventar cosas", relató el defensa sobre la divertida forma en la que el europeo se presentó.

Para Torres Nilo, la anécdota refleja la personalidad del francés y lo rápido que se adaptó a sus nuevos compañeros. "Era su manera de decir Hola, soy Gignac, no se presentó conmigo, empezó a bromear, ya estaba acoplado”, agregó el jugador.

Los dos futbolistas lograron juntos siete títulos con la playera de Tigres en casi cinco años. Además, se encontraron en el juego de fase de grupos del Mundial 2010, aunque el francés ingresó en el entretiempo y el mexicano no vio minutos.

Lee También