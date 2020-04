José Antonio García advirtió que se puede estar presenciando el velorio de Atlante

La abrupta finalización de la Liga de Ascenso MX, debido a la crisis económica causada por la pandemia, y su posible transformación a la Liga de Desarrollo fue un como un baldazo de agua fría para el futbol nacional.

Entre estos equipos se encuentra Atlante que tiene 104 años de historia entre los que se destacan cinco torneos logrados en el balompie mexicano.

Es por esto que habló José Antonio García, exdueño de los Potros, con ESPN y declaró que espera no estar presenciando la desaparición la institución que supo presidir.

“Atlante está por cumplir 104 años es posible que asistamos al velorio de un equipo histórico, con abolengo, fundador de la liga mexicana. Si se da eso prácticamente será la desaparición del equipo. O quizá ver un mecanismo, habría qué ver cuál es la forma, de llegar a la Primera a través de la compra de una franquicia”, expresó García al entender que si desaparece la Liga Plata y los Potros no se alinea a la Liga de Desarrollo, que pretenden diferentes directivos, el club desaparecerá.

Por otra parte, el exdirectivo del futbol mexicano se refirió al certamen que quieren llevar adelante para los clubes de ascenso.

“Se sufre mucho en una división de ascenso. Entonces, es muy complicado el futuro. Si quiere crear una Liga de desarrollo, creo que debe haber reglas claras como extranjeros, límite de edad y mucho apoyo a los jóvenes con límite de edad, pero algo que deben dejar es no quitar el ascenso y descenso por una cuestión sana y meramente competitiva”, opinó García al referirse que muchas instituciones del futbol ascenso van directamente a la quiebra.

José Antonio García fue dueño de Atlante entre 1987-1996 y 2009-2010.

Por otra parte, José Antonio expresó que se debe valorar la historia de los Potros que a pesar de las dificultades no han desaparecido por un tiempo como Necaxa, Pachuca, Zacatepec y entre otras instituciones que sí lo hicieron.

“Con todo respeto a otros equipos que han ganado campeonatos, no tienen la historia que tiene el Atlante, Toluca, León, Necaxa, América, Pumas y Guadalajara, pero un Santos o un Xolos que son muy bien manejados no tienen la historia que tiene el Atlante. Insisto, si desaparece sería un golpe mortal al futbol mexicano. Hay gente que siente los colores”, finalizó José Antonio García al referirse que se debe hacer lo imposible para que Atlante no desaparezcan y estén compitiendo en el máximo circuito.



