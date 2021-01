José Juan Macías no se desespera por jugar en Europa

José Juan Macías se convirtió en uno de los delanteros más letales con los que cuenta la Liga MX. El atacante del Deportivo Guadalajara es uno de los futbolistas con mayor proyección y futuro, que puede emigrar hacia el fútbol europeo y jugar en las mejores ligas del mundo.

En el 2020, mucho se ha hablado de la salida inminente del jugador de la Selección de México hacia algún equipo del Viejo Continente. Sin embargo, esto parece no ser una preocupación para J.J, ya que, aseguró que se encuentra muy concentrado en el Rebaño Sagrado y no se desespera por emigrar.

"La verdad el tema Europa, es verdad que lo he hablando porque es una meta que tengo, pero no es como que me quite el sueño. Sé que es un año importante, pero mi presente está en Chivas", destacó en entrevista con Contacto Deportivo la figura de los comandados técnicamente por Víctor Manuel Vucetich.

José Juan Macías no se desespera por Europa. Jam Media.

Y agregó: "Sé que haciendo las cosas bien podré tener llamados a Selección y ya si un equipo viene y me compra pues de lujo, pero no puedo estar preocupándome por cosas que no están en mis manos. Solamente es generar presión, ponerme tenso".

Cabe destacar que el conjunto rojiblanco tendrá su debut oficial en el Torneo Guard1anes 2020 el próximo viernes 8 de enero, donde se enfrentarán ante Puebla. El duelo se llevará a cabo a partir de las 19:30 horas del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc.

