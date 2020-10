José Manuel de la Torre sí le pidió describir roles a los jugadores de Toluca

Los malos resultados de José Manuel de la Torre durante todo el Guard1anes 2020 de la Liga MX pusieron en duda su continuidad al frente de Toluca. Finalmente, después de una igualdad sin goles ante Pachuca en el Hidalgo, la directiva comandada por Francisco Suinaga y Sinha determinó rescindir su contrato.

Era sabido que Chepo tenía una cláusula muy alta a nivel económico, que le servía de ayuda para seguir al frente del plantel profesional de los Diablos Rojos. Pero, de acuerdo con la información del Francotirador de Récord, hubo una situación que fue la que terminó por inclinar la balanza para el lado de su salida.

"La gota que derramó el vaso con los jugadores fue que la semana pasada les pidió a cada uno que escribieran en una hoja cuáles eran las funciones de su posición, quería saber qué entendía cada futbolista de su rol en el campo. Si no entregaban la cuartilla, habría castigo. Como en la escuelita, pues, a su estilo con una rigidez casi militar", aseguró el columnista del reconocido medio de comunicación.

¿Qué sucedió verdaderamente puertas adentro de la institución mexiquense y cuándo fue exactamente? En una entrevista exclusiva con Bolavip, Pablo López dio detalles de lo que ocurrió después de la derrota ante Bravos, el pasado domingo 8 de septiembre, en el Estadio Nemesio Diez.

"Fue en el partido contra FC Juárez, que me sacó. Yo no escuché porque estaba en enfermería, me estaban cociendo la mano porque me rajé un par de dedos, no fui al vestuario. Pero sí, a los dos días vi que los compañeros llegaban con cartas, y eran las funciones de cada uno que pidió", dijo el uruguayo.

