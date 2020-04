Bancó a La Volpe: el ídolo de Toluca tampoco incluyó a Cuauhtémoc Blanco en su once histórico

José Saturnino Cardozo, exjugador e ídolo de Toluca, platicó con ESPN a través de una videollamada. Allí, aprobó el once ideal que dio hace un par de días atrás el exentrenador, Ricardo La Volpe y, para completar, otorgó su propio equipo ideal histórico de jugadores mexicanos, en el cual tampoco figura el nombre de Cuauhtémoc Blanco, ídolo en América y exjugador de Selección.

Al Príncipe Guaraní no le tembló el pulso y se incluyó en el mejor equipo de la historia. Marín al arco; Pável Pardo de lateral por derecha, Rafa Márquez y Claudio Suárez los centrales, Ramón Ramírez en la banda izquierda; Ignacio Ambríz de volante contención, Reynoso y Sinha como interiores; y los tres delanteros letales: Cabinho, Hugo Sánchez y Saturnino Cardozo.

Más adelante, el periodista de ESPN le manifestó que no ha incluído a Cuauhtémoc Blanco en el equipo ideal, pero Cardozo dio sus razones: "Con Blanco no tuvimos la suerte de compartir equipo. A Sinha lo tuve de compañero más de 8 años. Pues no puedo dejarlo fuera, más por cómo respondió en el campo de juego".

Está claro que la palabra de Saturnino esta más que autorizada en las instalaciones de los Diablos Rojos. El atacante realizó gran parte de su carrera futbolística para Toluca, donde jugó 10 años y conquistó varias cosas.

Allí, El Príncipe obtuvo 4 títulos de Liga MX y una Copa de Campeones. Siendo el máximo goleador con el que cuenta el equipo en toda su historia. Además, formó parte del Tri en las Copas del Mundo de 1998 y 2002.

