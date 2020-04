El gigante inglés que estuvo cerca de fichar a José Saturnino Cardozo

La década que jugó en Toluca sin duda fue la mejor etapa de la carrera de José Saturnino Cardozo. El paraguayo llegó proveniente de Olimpia en 1995 y se fue en 2005 como máximo goleador histórico de la institución. A lo largo de esos años, hubo equipos que se interesaron en contratarlo y el propio delantero reveló que estuvo cerca de fichar por un gigante de Inglaterra.

“Vinieron a verme en la final que jugamos contra el Atlas, había gente de Inglaterra en ese partido, también venían a ver a Rafael Márquez, en la final que jugamos con Toluca", recordó el ex atacante en declaraciones a ESPN. En aquel Torneo Verano 1999 donde fue campeón con los Diablos Rojos, también terminó como campeón de goleo con 15 goles (dos en las finales).

Cardozo reveló el equipo que se fijó en él y explicó la razón que truncó la transferencia: "Había un empresario paraguayo metido en Arsenal, había un acercamiento y me parece que no se concretó porque Toluca no tenía intención de soltarme".

Cardozo sí ve a Raúl Jiménez en un grande de la Premier ����https://t.co/RDMXqcWjiQ — Futbol Picante (@futpicante) April 29, 2020

Los Gunners no fueron los únicos que posaron los ojos en los 258 goles que convirtió el sudamericano en Toluca. Sin embargo, el ex jugador reconoció que está feliz de haber seguido su carrera en México: "No me arrepiento de no irme ni a Zaragoza, ni Arsenal, me parece que también hubo algo del Atlético de Madrid, Lebrija me dijo que también me buscaron de Japón”.

El Príncipe Guaraní fue cuatro veces goleador del futbol mexicano, máximo artillero mundial en el 2003 y líder histórico de goleo en el conjunto Escarlata. Además, tuvo un paso fugaz por el viejo continente cuando jugó desde 1990 a 1992 en FC St. Gallen de Suiza.

