Josecarlos Van Rankin piensa en grande con Santos Laguna: "Sueño con el doblete"

Josecarlos Van Rankin es uno de los pocos refuerzos que ha llegado a Santos Laguna, sin embargo el plantel se ha mantenido en su totalidad, por lo que las aspiraciones son altas.

El lateral derecho habló con Once y dejó claro las ganas que tiene en este nuevo proyecto con el Torreón. "Me siento muy contento, y con una responsabilidad muy grande de responder a la confianza que me tuvo este club. Creo que es uno de los más grandes, llego a un equipo que en los últimos años ha estado en lo más alto de la competencia, es un equipo que en la última temporada fue líder y considero que dejaron la vara muy alta para llegar a cumplir las expectativas que se tienen", expresó.

Al ser consultado por el doblete que puede conseguir Santos Laguna en este semestre, el jugador fue claro con esa ilusión. "Sí, claro, es un sueño y es una meta que me gustaría poder cumplir", aclaró.

Para finalizar habló de la competencia interna que hay en el club. "Es muy buena, es una competencia muy fuerte, creo que hay que jugadores en todas las posiciones de muchísima calidad, pero de antemano todo es una competencia muy sana", sentenció.

