Juan Manuel Iturbe cruzó a Miguel Herrera: "No es una excusa tener 3 clásicos seguidos"

El Guard1anes 2020 va entrando en una zona en la que se confirman las tendencias de los diferentes equipos: quiénes lucharán por clasificar de forma directa a la Liguilla y quiénes buscarán llegar al repechaje.

En un momento clave del torneo, al América le tocó un calendario realmente duro: tendrá 3 clásicos consecutivos frente a Chivas, Cruz Azul y Pumas (aparte de la envergadura del partido, los mencionados son animadores del torneo).

Es por eso que Miguel Herrera no ocultó su bronca por el armado y apuntó contra la federación. Sin embargo, Juan Manuel Iturbe lo cruzó y pidió que no ponga objeciones: "A mí eso me motiva más, y más siendo un equipo como América. No creo que sea una excusa tener tres clásicos al hilo".

"Eso sí, hay mucha presión pero a la vez te motiva demasiado saber que tienes que jugar contra tu rival a vencer y saber que ganándoles los puedes sacar de las primeras posiciones", agregó el zurdo de Pumas, siempre para Fox Sports.

Las Águilas recibirán a las Chivas este sábado a las 21:00 en el Estadio Azteca. Por su parte, Los Universitarios se medirán este lunes frente al León.

POS EQUIPO PJ PTS 1 PUMAS UNAM PUMAS 10 22 2 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 10 22 3 LEÓN LEÓN 10 21 4 AMÉRICA AMÉRICA 10 20 5 PACHUCA PACHUCA 10 15 6 GUADALAJARA GUADALAJARA 10 15 7 MONTERREY MONTERREY 10 14 8 TIGRES UANL TIGRES 10 14 9 JUÁREZ JUÁREZ 10 13 10 TOLUCA TOLUCA 10 13 11 QUERÉTARO QUERÉTARO 10 11 12 PUEBLA PUEBLA 10 10 13 ATLAS ATLAS 10 10 14 MAZATLÁN MAZATLÁN 10 10 15 TIJUANA TIJUANA 10 10 16 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 10 9 17 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 10 8 18 NECAXA NECAXA 10 8

