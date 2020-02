Julián Quiñones ha sido un baja constante ya que fue operado el 12 de julio del 2019 después de una lesión que sufrió en abril del mismo año.

Este fin de semana el jugador volvió a las canchas después de 8 meses en la goleada de Tigres por 3-0 a Chivas de Guadalajara. Un resultado que dejó complicado a los dirigidos de Tena.

El jugador habló del momento. "Estoy muy feliz por haber por regresar otra vez con el equipo, por regresar a las canchas, es como si estuviera debutando. Al equipo lo veo muy bien, se agrupó muy bien en el partido pasado, estuvo bien concentrado, y sabíamos que era fundamental los tres puntos en casa", explicó.

Además contó lo que le dijo Ferretti antes de ingresar. "El Tuca dijo: ‘vas a hacer lo mismo que Enner’, que jugó muy bien y me alegra que haya vuelto al gol. Siempre se lo dije: ‘el balón va a entrar’. Nosotros como delanteros nos desesperamos cuando no entran los balones, pero me dio gusto por él", aclaró.

Para finalizar, agrego que "si intentamos jugar solamente para André, no se valora el objetivo. La idea es jugar para el equipo. Si en dado caso él va a tener el gol, lo va a hacer. No importa quien sea, pero que el equipo vaya para adelante".

Lee También