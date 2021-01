Jürgen Damm se compró un Lamborghini sin tocar dinero de su salario

Jürgen Damm ha tenido un paso exitoso por Tigres UANL, en donde ha estado desde el 2015-2020. Sin embargo, el extremo decidió continuar su carrera en la Major League Soccer (MLS) siendo jugador del Atlanta United, debido a uno tener continuidad en el conjunto felino.

A las pocas semanas de arribar a los Estados Unidos, el futbolista mexicano dio a conocer la compra de un Lamborghini. En el día de ayer, Damm aseguró que no tuvo que utilizar dinero de su salario para obtener el gran carro.

"Todo mi sueldo lo invierto, en departamento, casas, locales, seguros de ahorro, la bolsa y lo que género en rentas de eso vivo. Pero Jürgen, no seas mentiroso, te compraste un Lamborghini… sí, la verdad, tengo detalles como se ese que me gustan los coches, pero ese coche lo saqué sin tocar mi sueldo, lo saqué con bonos, cosas de patrocinios y con rentas en México", señaló en su cuenta de TikTok.

Jürgen Damm y una imperdible confesión.

Además, Jürgen confesó que no le gusta comprarse ropa, pero lo hace por pedido de su esposa. "Si por mi fuera, todos los días me vestiría del Atlanta United, Nike y de la ropa que me regalan, pero mi esposa me insiste en comprar ropa, en que ya no soy un niño, pero la realidad es que no me gusta gastar en ropa, en reloj, en joyas, soy de los que piensa que todos y lo más importante está en la mente, no necesito traer joyas para ser alguien importante", señaló.

Por otra parte, cabe destacar que los comandados por Gabriel Heinze finalizaron el pasado torneo en la doceava posición y quedaron fuera de la zona de playoff para pelear por el título. Damm sumó varios minutos.

