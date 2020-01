Karembeu reveló quiénes son los mejores jugadores mexicanos actuales para él

Mano a mano con Fox Sports en la entrevista, Christian Karembeu valoró al fútbol nacional, aunque también marcó cuáles son los defectos según su punto de vista.

"En México tienen mucho talento, el modelo de la Liga es muy atractiva y competitiva. Faltan clubes que puedan jugar contra grandes equipos de Europa como lo hizo Monterrey", comenzó el exmediocampista francés.

El ex Real Madrid profundizó, con nombres propios: "Faltan más jugadores que puedan ir a Europa, hemos tenido a Alan Pulido en Olympiacos y ahora me alegra de que haya fichado por Kansas City".

A la hora de elegir uno, el volante Campeón del mundo en 1998 destacó a varios en realidad: "Carlos Vela tiene que volver a la Selección, los dos hermanos Dos Santos son cracks. ¿Pero dónde hay un jovencito como Kylian Mbappé? Por decir uno... Tiene que producir más jóvenes".

Karembeu explicó cómo hacen en el Viejo Continente para que surjan más cracks con el correr de los años: "En Europa hay muchas Academias dentro de las estructuras oficiales de los clubes, tienen que potenciarlos hacia la Primera División y darles continuidad".

¿Pero por qué se les da poco lugar en la Liga MX? El galo expresó: "Siempre depende de la ambición y del proyecto del club, es una visión muy larga. Pero muchas veces traen a los extranjeros para poder ser Campeones".

"Si de México me llaman voy, me gusta mucho no solamente el fútbol... El país, la comida y, sobre todo, el turismo", sentenció Karembeu.

