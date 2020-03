Kemonito se suma a la lucha contra el Coronavirus y da pistas de su futuro

Son miles y miles las estrategias para generar consciencia en la sociedad sobre lo que está pasando con el Coronavirus. Fotos, videos, audios virales por Whatsapp y las redes sociales.

Kemonito aprovechó el momento y decidió sumarse a esta autoconvocatoria. ¿Cómo? Mediante un video de Youtube, el animador mexicano Alex Torres mostró una caricatura del pequeño luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) combatiendo con el Covid-19.

En dicha animación, Kemonito vuela por los aires lanzándole al Coronavirus rollos de papel higiénico. Incluso, el presidente de México Ángel Manuel López Obrador figura en el video que dura poco más de un minuto.

"Ya no entreno porque ya tengo mis rodillas mal"

A su vez, y en cuanto a su estado físico, Kemonito consideró que no le queda mucho tiempo de carrera: "Ya no entreno porque ya tengo mis rodillas mal. Antes entrenaba con los grandes casi a diario, ahora sólo hago ejercicios. El riesgo en el ring siempre está latente y antes era mayor porque yo era la única mascota que recibía los golpes".

Kemonito, en plena lucha.

"A estas alturas preferiría estar más tiempo con mi familia porque ya los golpes están cobrando su factura"

Finalmente, el pequeño y gran luchador admitió que está cada vez más cerca del retiro: "A estas alturas preferiría estar más tiempo con mi familia porque ya los golpes están cobrando su factura, entonces, me gustaría ir dejando esto poco a poco. Yo ya lo pensé, incluso, en septiembre del año pasado yo me iba a retirar ya, pero hablando con la gente de la empresa quedamos en que iba a seguir un tiempo; ahorita estoy viendo qué tanto me ayuda mi cuerpo para seguir, si veo que va para atrás yo creo que pronto me retiraría ya y dejaría al personaje".

