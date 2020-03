Las 10 cosas que no sabías del Kemonito

Él es la prueba perfecta de que la estatura es lo que menos se necesita para ser considerado grande. Talento hay, y de sobra, y por eso está ahí, semana a semana adueñándose del ring de la Arena México. Siendo una más de las leyendas de la lucha libre que serán recordadas para siempre.

Creativo como nadie, con la preparación física y deportiva que exige la profesión, y con una estrella innata e inigualable para sobresalir en un cuadrilátero diseñado para personas de mayor estatura, para conquistar como nadie el cariño de los niños y las ovaciones de los más exigentes en la catedral de la lucha libre.

Él es Kemonito, mucho más que una mascota, la estrella que con sus ocurrencias pasará a la inmortalidad del encordado como uno de los luchadores más amados y respetados.

Aquí te dejamos algunos datos curiosos que no conocías del gran Kemonito.

1.- Por casualidad llegó a la lucha libre

Cuando aún era conocido por sus seres queridos como ‘Centavito’, sus amigos “minis” lo convencieron de entrenar para aprender a defenderse. Un día, como cualquiera fue al cine y ahí estaba, por azares del destino, el luchador Tinieblas, quien lo vio y de inmediato supo que lo quería como acompañante, por lo que le pidió a sus amigos que se lo presentaran y al proponerle la idea, el ‘Centavito’ aceptó.

2.- Antes era Alushe:

Uno de los grandes mitos que se rumoraba por las arenas es que el Kemonito era nada más y nada menos que el famoso Alushe, el compañero del Capitán aventura. Lo cual es cierto y el propio Kemonito fue el encargado de revelar sus orígenes en 1998: “Tinieblas quería un changuito o lorito, una mascota no sabía qué”, y así cobró vida este personaje.

3.- En 2005 nació el Kemonito

Cuando Tinieblas se quedó con el personaje de Alushe, el todavía joven de 38 años no se dio por vencido y tocó la puerta del Consejo Mundial de Lucha Libre, el cual le dio la oportunidad de personificar al Kemonito, este pequeño mono de pelaje azul y piel amarilla.

4.- Quiso ser luchador

El Kemonito reveló que quiso probar suerte como mini luchador en el CMLL para dar a conocer su persona más allá de un personaje, sin embargo la misión que le dieron en dicha empresa fue clara: darle vida al Kemonito, personaje que ya tenían preparado y para quien estaban buscando una persona especial que le diera vida.

5.- Es papá de una Mini Estrella

El Kemonito es padre de cuatro hijos y uno de ellos es el querido Microman, la pequeña estrella del CMLL de 20 años y quien rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público tras debutar en 2015 en la Arena México.

6.- Fue rudo

Este tierno personaje es especialista en conquistar el corazón de los niños, por lo que su bando predilecto es el de los técnicos. No obstante, alguna vez fue compañero de Atlantis y cuando el Rey de la Atlantida se volvió rudo, el Kemonito también lo hizo, aunque no por mucho tiempo, pues a sus pequeños seguidores no les gustó la idea y en no más de un mes volvió a ser de los “buenos”.

7.- Entrenó con los altos

El Kemonito confesó que su preparación como luchador la realizaba con los gladiadores de estatura promedio y no con los “minis”: “Entrenaba con los luchadores grandes mi entrenamiento no lo llevé con pequeños, todo el tiempo lo llevé con grandes”.

8.- Lo más difícil de ser Kemonito

Recibir los golpes. Por su diminuto tamaño, el dolor en una caída o al recibir un golpe es mayor, pues bien se sabe que al Kemonito no le importa ponerse con “Sansón a las patadas” y le entra igual a los golpes con los gladiadores de mayor tamaño. “Las caídas para ellos son mínimas, en cierta forma, y aun así están lastimados. Entonces para mí sería el doble”.

Eso lo ha llevado a sufrir fuertes lesiones, desde su primera lucha en la que le abrieron la planta del pie, hasta otras más graves en la nariz y los pies, por las que ha tenido que ser operado.

9.- Tiene más de un ídolo

Al momento de elegir a uno solo le cuesta trabajo, pero el Kemonito ha revelado el nombre de algunos de los luchadores que más admira: Atlantis, Último Guerrero, Mil Máscaras, Sicodélico y Negro Casas.

10.- Su sueño

Más allá del ring, le gustaría hacer un show para niños, como un tipo de “revista musical”, pero con pura gente pequeña: “Es difícil para nosotros tener trabajo” lamentó el Kemonito, por lo que le gustaría ayudar a personas que se han visto discriminadas por su estatura.

Plus

Tamaño:

Mide apenas 80 centímetros y pesa alrededor de 45 kilos.

Cumpleaños:

A pesar de que en redes sociales se hizo viral que hoy, 4 de marzo, Kemonito cumplía años, la realidad es que el hombre que le da vida al personaje festeja su llegada al mundo el 3 de julio.

La patada que lo catapultó a la fama:

Gracias a que no le tiene miedo a nada, ni a nadie, el Kemonito se ha puesto a los golpes con sus rivales. Confesó que en sus inicios, un buen día vio a un luchador tirado en el ring y se le fue encima, y desde entonces se dieron cuenta de su preparación y talento para la lucha libre, por lo que más que un solo acompañante de los luchadores, también ha sido uno de ellos.

Es así que algunos gladiadores no le han tenido consideración y hasta se les ha pasado la mano con él. Tal es el caso del Último Guerrero, quien en una función aprovechó que el Kemonito estaba de espaldas, a la orilla del ring, para lanzarse sobre de él con ambos pies. El pequeño luchador salió volando ante la sorpresa de todos y desde entonces el video ha sido protagonista de infinidad de memes.

