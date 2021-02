Miguel Layún le ruega al Kun Agüero que sea refuerzo de Rayados de Monterrey

Sergio el "Kun" Agüero, delantero e ídolo histórico del Manchester City de la Premier League, es el fuerte deseo de Miguel Layún para que juegue junto a él en Rayados de Monterrey. Parece difícil, pero el futbolista no se resigna a que el argentino alguna vez pise la Liga MX.

Es que el lateral derecho del equipo regio, quien se ha convertido en amigo del Kun por compartir la misma pasión por los eSports, ahora le ruega a través de las redes sociales que sea dirigido por Javier Aguirre.

A través de su cuenta de Twitter, Layún invitó a los aficionados de La Pandilla a que le den RT a su publicación y comenten aspectos positivos para convencer al goleador, y mencionó puntos a favor que podrían seducir al Kun, como ser entrenado por el Vasco.

"RT para que el @aguerosergiokun se venga a jugar a @Rayados. Mándenle amor: El estadio le gustó; Tiene equipo de esports (me suena familiar); Está el vasco aquí. No se, no suena tan descabellado si vemos estos puntos!". escribió el mexicano.

RT para que el @aguerosergiokun se venga a jugar a @Rayados !!



Mándenle amor ��



• El estadio le gustó

• Tiene equipo de esports (me suena familiar)

• Está el vasco aquí



No se, no suena tan descabellado si vemos estos puntos! ���� — Miguel Layun (@Miguel_layun) February 19, 2021

El llamamiento provocó lo esperado: los hinchas respondieron favorablemente y también se arrodillaron ante el goleador del conjunto inglés. ¿Le hará caso a este masivo pedido?

Ya ven @aguerosergiokun la carne asada de aquí nada que ver con la de Manchester... Aparte con este clima el café @cafe19 lo tendrías listo y con descuento���� — Diego E (@DIEGO__E10) February 19, 2021

