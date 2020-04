La Volpe aseguró que Sinha fue más completo que Cuauthémoc Blanco

Ricardo La Volpe suele tener opiniones muy particulares y, en muchas ocasiones, alejadas de lo que piensa la mayoría. Es muy fácil para él despertar polémica.

Al estratega lo consultaron por su once ideal de la historia del futbol mexicano. Allí incluyó a Sinha y no puso a Cuauhtémoc Blanco.

"No digo que Cuauhtémoc no sea un creativo, un genio, un gran jugador, pero no lo voy a comparar con Sinha. Que no haya jugado en el América o en Chivas para que todos lo consideren por su fanatismo y por mayor cantidad de simpatizantes, bueno. Era un jugador desequilibrante, con pase de gol. Para mí es el más completo", aseguró en charla con Ignacio Suárez, colaborador de 'Récord'.

Otro elemento que puso por encima de uno de los ídolos máximos del América fue Tomás Boy, a quien calificó como un adelantado a su época.

"Era otro volante espectacular en esa época, un jugador ya moderno, un ocho de características ofensivas. Tomás tenía un 20 o 30 de recuperación, pero un 60-70 de efectividad en ataque", comentó el Bigotón.

La lista en cuestión la publicó ayer en su cuenta de Twitter. Además del actual político, dejó afuera al goleador Hugo Sánchez. Es de público conocimiento que con ambas personas no tiene una buena relación.

