A pesar de que no tuvo un buen pasar con Toluca durante el 2019, Ricardo La Volpe es un entrenador con mucho recorrido dentro de la Liga MX y con prestigio en la Selección de México.

De hecho, el Bigotón sacó campeón al Tri en la Copa Oro 2003. Pero lo que nunca se imaginó fue lo que sucedió después, en los festejos por el título.

"Ganamos la Copa Oro, hago un asado en mi casa de Toluca y lógicamente yo ya sabía quiénes eran los invitados. Miro así y veo a Rafael García y no sabía quién lo había invitado. Al ratito la agarro a mi señora y Sabrina me dijo que estaban de novios", reveló el entrenador argentino con una divertida anécdota en diálogo con Líbero de Tyc Sports.

Como si esto fuera poco, La Volpe recordó una situación que vivió con Chiquis tiempo atrás de saber lo de su hija: "Yo no soy de meterme en las vidas privadas pero un día lo vi salir del estacionamiento con una chica y le dije que pronto se iba a casar. Y él me respondió que yo iba a ser invitado de honor. Después llegué a casa y le conté a mi señora y dije: qué raro este pelotu... si no tenía relaciones con la familia. Claro...".

