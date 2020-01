La deuda con Britos podría hacer que Querétaro postergue su debut en el Clausura 2020

Solamente faltan cuatro días para el estreno de Querétaro en el Clausura 2020 de la Liga MX, pero aún así está en duda la visita a León del sábado 11 desde las 19 en el Nou Camp de Guanajuato.

Es que las deudas con Matías Britos les siguen trayendo problemas a los Gallos Blancos porque el Reglamento de Competencias del certamen es contundente al respecto...

"Para que un club pueda iniciar la fase de calificación y participar en la fase final del torneo es indispensable que no adeude ninguna cantidad registrada ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por concepto de resolución emitida por la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, además de no tener adeudo registrado con jugadores y/o clubes que provengan de organismos internacionales como FIFA, Concacaf y Conmebol”, reza textualmente en su artículo 90.

Para ESPN Digital, el delantero uruguayo declaró: “En diciembre acepté que se me pagaran los montos vencidos con los impuestos y dije que no era necesario que me dieran los intereses. Resolvió Controversias que se hiciera así, pero aún no se me ha pagado. También venció la cuota del 31 de diciembre y no recibí nada”.

Todo indica que en un plazo no mayor a diez días se resolverá la situación del atacante de 31 años que actualmente se encuentra libre y, por lo pronto, viajará a su país natal.

Britos arribó a México para vestir la camisa de León entre 2012 y 2014 y luego pasó por Pumas (2014-2017), La Corregidora (34 partidos y 1 gol entre 2017 y 2018) y Correcaminos en 2019.

Cuando jugaba para Pumas anotaba:

