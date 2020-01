La discusión en Fox Sports fue por la cantera de Cruz Azul

Las salidas de Martín Cauteruccio y Bryan Angulo de Cruz Azul, más la lesión de Milton Caraglio, hacen que el chavo Santiago Giménez sea centrodelantero titular para empezar el Clausura 2020 de la Liga MX.

A propósito, en Fox Sports Radio debatieron acerca de si al fin la Máquina confiará plenamente o no en sus Fuerzas Básicas después de tanto tiempo.

"Me da gusto escuchar decir a Robert Siboldi que se la jugará con Santi, esto no se veía reflejado con los Técnicos anteriores, que lo tenían ahí y no lo usaban o lo tapaban", abrió el tema Alexander Blanco.

Los actuales Técnicos de la #LigaMX suman 45 títulos de Primera División en México antes del #Clausura2020 :



- Herrera 4��

- Tena 5��

- Siboldi 1��

- Vucetich 12��

- Ferretti 12��

- Chepo De La Torre 3��

- Mohamed 4��

- Ambriz 2��

- Memo Vázquez 2�� pic.twitter.com/eFeXqe4Lhp — Bolavip México (@BolavipMex) January 8, 2020

"Pero esto ocurre porque Caraglio está lesionado, sino no jugaría", acotó Andre Marín. Y Blanco insistió: "Ojalá que ahora confíen en la cantera porque hace tiempo que está desaparecida".

"Sí, brilla por su ausencia", coincidió Marion Reimers. "Hay una ausencia de voluntad institucional en este sentido, en decir ´vamos a ayudar al muchacho´ y darle tres o cuatro partidos. No lo puedes juzgar por 90 minutos", completó.

