La divertida anécdota con Chucho Benítez que contó Daniel Guzmán

Tanto Christian Benítez como Daniel Guzmán se caracterizaron a lo largo de sus años en el futbol por su espíritu bromista y alegre. Esa forma de encarar la vida los llevó a tener un divertido enfrentamiento cuando coincidieron en Santos Laguna y más de diez años después el entrenador se encargó de revelar la anécdota.

"Llegué a un entrenamiento e hice las indicaciones después de un partido, y en paz descanse y Dios lo tenga en su Santa Gloria, Chucho Benítez me dijo que no quería entrenar y yo pensé que estaba bromeando porque era un tipo bromista", comenzó su relato el El Travieso en declaraciones a TUDN.

"Yo le dije vas a entrenar y él me dijo: pues no entreno y nos agarramos en medio del grupo. Le pregunté cómo lo arreglamos y él me dijo que a golpes”, continuó el DT campeón con Los Guerreros del Clausura 2008 junto con el delantero fallecido en 2013.

Guzmán explicó que decidieron dirimir el problema con una pelea de boxeo. "Al otro día nos subimos al cuadrilátero. Para no hacer el cuento largo, le tiré dos golpes de Canelo que lo conectaron bien. Pero mi Negrito, en paz descanse, me puso una tunda y me rompió una costilla".

Finalmente, aclaró que la historia se dio dentro de un buen clima que ayudó a fortalecer aquel grupo campeón del equipo santista. "La verdad todo muy sano, no lo quería golpear porque si no me corrían del club, pero al final eran cosas que unían al grupo", completó.

