La llegada de Diego Alonso a Inter Miami se hará oficial este lunes

Este viernes, el periodista uruguayo Jorge Ramos reportó que Inter Miami habría llegado a un acuerdo con el director técnico Diego Alonso para que se convierta en el primer entrenador en la historia de Inter Miami.

Y este domingo, el Miami Herald reportó que Inter Miami anunciara la contratación del ex entrenador de Pachuca y Monterrey este lunes, corroborando los reportes que salieron anteriormente esta semana.

El uruguayo de 44 años viene de dirigir al Monterrey de México, equipo con el cual ganó la Concacaf Champions League en mayo de este año.

#CentralFOX El exentrenador de #Rayados será presentado mañana como el nuevo director técnico del equipo de David Beckham en la MLS pic.twitter.com/aXyU5zzJa6 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 29, 2019

El DT nacido en Montevideo también dirigió a Pachuca entre 2014 y 2018. Ahí ganó el torneo Clausura de Liga MX en 2016 y la edición 2016-17 de la Concacaf Champions League, antes de llegar a Monterrey, donde ganó su segunda Concacaf Champions League.

De esta manera, la búsqueda por el primer entrenador en la historia de Inter Miami llegaría a su fin, a menos de 70 días del debut en Major League Soccer.

Beckham y sus socios ya habían intentando contratar a Carlo Ancelotti, Marcelo Gallardo y Patrick Vieira pero no pudieron llegar a un acuerdo con ningunos de ellos por diferentes razones. Ancelotti fue confirmado como el nuevo director técnico de Everton tras la destitución de Marco Silva, Gallardo confirmó que se queda en River Plate por lo menos un año más, mientras que Patrick Vieira, el candidato que Inter Miami creían que podían fichar, desmintió rumores de una posible salida de su actual club, el Niza de Francia.

El único otro club en la MLS que todavía cuenta sin entrenador es New York City FC. Dentro del conjunto de Nueva York estaban interesados en Mikel Arteta, ex asistente de Pep Guardiola en el Manchester City, equipo con quien comparten dueños. Sin embargo, el ex mediocampista de Arsenal se convirtió en el nuevo DT de su viejo equipo tras la destitución de Unai Emery,

El espanol Domènec Torrent dejó su cargo como DT del en noviembre tras llevar a NYCFC a la semifinal de la conferencia este, donde perdieron ante Toronto FC.

Inter Miami hara su gran debut en Major League Soccer el 1 de marzo ante LAFC en el Banc of California Stadium a las 14:30hs.

