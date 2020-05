La mirada de Jared Borgetti sobre los futuros de Hirving Lozano y Raúl Jiménez

Hirving Lozano y Raúl Jiménez están en momentos determinantes de sus trayectorias: mientras Chucky debe decidir si se queda en Nápoli para pelear un puesto, el ex América tiene la posibilidad de dar el salto a un gigante europeo a mitad de año. Sobre estas situaciones opinó el ex delantero Jared Borgetti y fue contundente al aconsejar a los jugadores de la Selección de México.

"Creo que Chucky Lozano está pasando una situación que no le había tocado vivir. Llegar a un equipo en donde a lo mejor las cosas no eran como él quería, un técnico que a lo mejor no lo toma en cuenta como pretende y que ha sido una situación complicada para él", comenzó el ex Santos en declaraciones a W Deportes sobre los pocos minutos del ex Pachuca en Italia.

Lozano jugó 17 partidos con el conjunto italiano hasta la partida del DT que lo llevó, Carlo Ancelotti. Tras la llegada de Gennaro Gattuso sólo estuvo presente en seis juegos, uno solo como titular. "Eso tiene que aprenderlo. Tiene que entenderlo, no todo es color de rosa, a veces te toca estar con entrenadores que te lo hacen más complicado", opinó Borgetti.

Jared Borgetti compartió su MOLESTIA por la falta de oportunidades a los delanteros mexicanos en la actualidad. ��������#LaVozDelFutbol ⚽️https://t.co/TFJ4bQHFWd — W Deportes (@deportesWRADIO) May 7, 2020

"Tendría que replantearse y ver qué ha hecho bien, qué es lo que ha hecho mal, qué es lo que le hace falta, qué es lo que no tiene o si lo puede conseguir o no y sería un buen reto para él poderse quedar y demostrarse a sí mismo y al técnico que puede encajar en cualquier sistema porque es un jugador que tiene calidad y que es joven. Ya si él quiere hacer el cambio y desea la más fácil, puede ser", argumentó el comentarista.

Por último, el ex atacante que estuvo una temporada en el Bolton inglés, se refirió al presente de Jiménez. "Es cuestión de cada quién, en dinero puede ser que le paguen más en Manchester, pero en los Wolves podría convertirse en un ídolo", advirtió.

Lee También