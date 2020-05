La similitud que Chuky Lozano encuentra entre los jugadores italianos y mexicanos

El extremo mexicano del Napoli, Hirving ‘Chucky’ Lozano, disfruta su presente en la Serie A pero encontró un punto de común entre su país natal e Italia. Aseguró que los futbolistas italianos son parecidos a los mexicanos, ya que a ambos nos les gusta salir de su zona de confort.

“Aquí son como mexicanos, aquí hay mucha calidad y llegan a veces en una zona de confort, bueno en lo que me ha tocado este año en el que he estado, sé que han pasado muchas cosas, pero luego los jugadores no querían entrenar o salían molestos, decían ‘¿para qué?, mejor no corro’, entonces yo decía ‘¿cómo es posible?, el entrenador da oportunidad a todos, todos juegan y así le muestras que quieres jugar’”, externó Lozano en una entrevista con Marco Garcés, director deportivo del Pachuca.

“Yo creo que la diferencia entre Holanda y aquí, es que aquí hay mucha más calidad, más experiencia, jugadores con más nombre y todo eso, pero en Holanda eran más jóvenes, el mayor era de 28 o 29 años, aquí ya hay de 32, 33, entonces yo creo que allá en Holanda faltaba más calidad, experiencia, lo vi en la Champions", explicó Chuky.

Y agregó: "Ahí nos faltaba ese extra de experiencia porque íbamos jugando contra Tottenham y nos daban la vuelta, íbamos ganando contra el Inter y nos daban la vuelta, estábamos ahí contra Barcelona y en la vuelta nos ganan, faltaba ese feeling de experiencia, y aquí lo hay, pero son más conformistas”.

Lozano reveló que le costó trabajo adaptarse a los entrenamientos europeos, especialmente en Holanda, ya que considera que en México los jugadores se relajan y no dan lo mejor de sí mismos entre semana.

Lee También